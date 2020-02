Ott Tänak: Monte Carlo avarii pani kogu keha valutama, Rootsis startimine polnud üldse kindel

"Ütleme nii, et taastumine võttis päris palju aega. Esimesel nädalal ma polnud üldse kindel, et ma Rootsiks vormis aan. Aga õnneks möödus see kiiresti, seega mul on kindlasti hea meel siin teisel kohal lõpetada," ütles Tänak.

"Keha polnud üldse õnnelik selle üle, mis juhtus, seega ta vajas aega. Keha valutas. Kogu keha. Aga see on ilmselt normaalne, et keha pärast sellist üleelamist stressis on. Siiani pole kõik ideaalne, aga juba on üsna hea."

"Ma ei võtnud [Rootsis] valuvaigisteid, vaid tegime füsioterapeudiga tööd - töötasime selle kallal, et keha stressist vabastada ja praegu on seis juba päris hea," lisas saarlane.

Tänak avaldas, et tal oli enne Rootsi rallit isegi valus rallimasinas turvavööd kinnitada: "Istusin paaril korral mõnesse kohalikku ralliautosse ja üritasin rihmasid pingutada. Alguses polnud see eriti võimalik, aga lõpuks oli juba kõik hästi."