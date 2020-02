Ott Tänak: Monte Carlo avarii ei ole minu tausta teades midagi uut

Ott Tänak sõnas Betsafe spordiennustusportaalile antud intervjuus, et lõppude lõpuks on see võistlus. „Hetkel usuvad ralli korraldajad, et meil õnnestub vähemalt 180 km jagu võidu sõita ja loomulikult kõik loodavad, et see nii ka läheb. Talv on olnud erakordselt soe ja seetõttu on korraldajad pidanud tegema erakordset tööd, et võistlus siiski võimalikult talvistes oludes toimuma saaks. Loomulikult on meie kõigi suurimaks prioriteediks ohutus ja seepärast käitume vastavalt korraldajate ja FIA poolt antud juhistele, et tagada maksimaalne turvalisus kõikidele osapooltele,“ sõnas Tänak.

Tänaku hinnangul saab rehvide perspektiivist eesootav nädalavahetus olema suure tõenäosusega suhteliselt keeruline. Samas nendib ta, et hooaja jooksul on mitmeid rallisid, kus tuleb rehvidega viisakalt ringi käia ja samal ajal kiiret sõitu teha.

Ka Betsafe’i ennustusportaali analüütikute hinnangul on Tänak Rootsis suurimaks võidusoosikuks. Eestlaste võidukoefitsient on tugev 2,20, tema meeskonnakaaslase Thierry Neuville’i koefitsiendiks pakuvad analüütikud 3,75. Kolmandale kohale pretendeerib Esapekka Lappi koefitsiendiga 5,00.

Lisaks vähendatud programmile on Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks Rootsi etapp muuski mõttes harjumatu. Hooaja esimesel etapil Monte Carlos tehtud jõhker avarii ja katkestamine tähendavad seda, et seekord ei tulegi neil avapäeval teistele teed puhastada, vaid Eesti ekipaaž saab startida WRC masinatest kaheksandana. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib arvata, et Tänak ja Järveoja võiksid juba reede õhtuks olla teravaimas tipus, kui mitte liidrid.

Tänaku sõnul on mõlemad mehed peale ränka avariid heas vormis ja valmis Rootsis otsast alustama. „Avariisid tuleb rallimaailmas ette ikka ja jälle – mõni kergem, mõni raskem. Minu tausta teades, siis avariid ei ole mulle midagi uut ja neid on ennegi ette tulnud. Kui mingi intsident on juba toimunud, siis tagantjärele seda enam muuta ei õnnestu, seega juhtunust tuleb omad järeldused teha ja tulevikus lihtsalt paremini toimetada,“ ütles Tänak.

