Ott Tänak Monte Carlo avaetapi eel: eesmärk on MM-tiitel, igal rallil vajame kõrgeid kohti

"Meie lähenemine on alati leida endast ja autost maksimum, kuid loomulikult on sel aastal piiride tunnetamine lihtsam, sest meil on selle autoga kogemus juba olemas. Loodan, et meil tuleb pikem ja normaalsem hooaeg, nii et saame tõesti uuesti võistlus- ja töörežiimi tagasi minna," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Eelmisel aastal polnud meistrivõistluste rütmi saamine lihtne, sest etapid jäid sageli ära ja neid asendati, nii et muutusi oli palju. Siiski olen õnnelik selle üle, kui hästi suutsime neil rasketel aegadel meeskonnaga koostööd teha ja usun, et see muudab meid hooajaks 2021 tugevamaks. Meie eesmärk on meistritiitel ja selleks peame igal üritusel kõrgeid kohti saavutama," lisas Tänak.

Monte Carlo ralli sõidetakse 21.-24. jaanuarini.