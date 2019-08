Ott Tänak: minu uue aasta plaanid on jätkuvalt lahtised

Kuigi mitmed usaldusväärsed väljaanded on kirjutanud, et eestlane on oma valiku teinud ning pikendab lepingut praeguse meeskonna Toyotaga, siis mehe enda sõnul on kõik endiselt täiesti lahtine.

"Uue aasta plaanid on jätkuvalt lahtised ja seepärast ei ole veel midagi kommenteerida," jäi Tänak pigem napisõnaliseks.

Samas tõdes 31-aastane ralliäss, et tahaks millalgi tulevikus kindlasti oma võimeid proovile panna ka vormelautos - miks ka mitte, kui näiteks F1 sõitja Valtteri Bottas viimasel ajal mitmeid kordi ralliautosid testinud on ning varasemast on sarnaseid näiteid võtta ka Kimi Räikköneni ja Robert Kubica puhul. "Tulevikus kindlasti võiks proovida vormelautot, aga hetkel on ajagraafik piisavalt tihe WRC toimetustega," avaldas Tänak.

Soome rallil õnnestus Tänakul väga head kiirust näidata hoolimata sellest, et ta pidi kruusarallil reedel rajale minema esimesena. "Antud hetke konkurents WRC sarjas on kindlasti üle aastate kõige tihedam. Üldiselt esimesena startimise jaoks teeme kõige rohkem tööd testidel, et panna auto tööle lahtise pinnase peal ja et ma saaks autolt võimalikult palju tagasisidet ja oleks lihtne sõita. Inseneridele on see omajagu väljakutse, aga kui auto on hea, siis on ka võimalik teepuhastajana tagumistele tulijatele lähedal olla."