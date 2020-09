Ott Tänak: midagi positiivset raporteerida ei ole, homme läheme punktikatsel üritama

"Meil pole täna eriti midagi positiivset raporteerida, sest pidime juba avakatsel roolisüsteemi probleemi tõttu katkestama. Mingit hoiatust ei olnud, see tuli üsna kiirelt ja meil ei olnud midagi teha," sõnas Tänak laupäeva õhtul.

"See on üldiselt olnud üsna nõudlik etapp, kus on väga kehv haarduvus ja palju puhastamist. Homme läheme uuesti starti ja üritame Power Stage'ilt punkte saada. Paraku on see kõik, mida saame üritada," lisas eestlane.

Viimase võistluspäeva eel juhib Türgi rallit Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, kellele järgnevad võrdselt 33,2-sekundilise kaotusega Sebastien Ogier ja Sebastien Loeb.