Ott Tänak: meid ootab ees hooaja kõige karmim etapp

"Eestis Hyundaiga esimene võit saada oli minu jaoks väga eriline hetk, aga nüüd peame keskenduma järgmiseks etapiks. MM-sari on tänavu lühike, seega peame igalt etapilt maksimumi võtma," rääkis sel nädalal Kreekas testisõidul käinud Tänak Hyundai pressiteenistusele.

"Türgi ralli on kahtlemata tänavuse hooaja kõige karmim etapp. Seal on alati väga kuum. Nii autode kui ka sõitjate ja kaardilugejat suhtes on Türgi nõudlik. Meie eesmärk on heidelda võidu eest ja jätkata tiitli püüdmist," lisas ta.

Tänavu peetakse Türgi ralli pealtvaatajateta, kiiruskatsete kogupikkuseks 223 km. Pärast Türgit on kavas veel Sardiinia ja Belgia etapid.

MM-sarja punktiseis enne Türgi rallit:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 79

2. Elfyn Evans (Toyota) 70

3. Ott Tänak (Hyundai) 66

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (M-Sport) 34

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 30

8. Craig Breen (Hyundai) 25