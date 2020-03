Ott Tänak Mehhikost: mul ei olnud piisavalt enesekindlust, et katsetel suruda

Mehhiko ralli algas Tänaku jaoks keeruliselt, kui ta reedel vedrustuse lõhkumise tõttu 45 sekundit aega kaotas. Lõpuks saavutas ta Mehhiko etapil siiski teise koha. Poodiumi keskmisele astmele kerkis ta tänu laupäevasele võistluspäevale, kus ta suutis mööduda Soome kolleegist Teemu Suninenist. "See oli väga keeruline päev. Võin öelda, et see ei tulnud lihtsalt," rääkis saarlane portaalile DirtFish.

"Ma ei olnud algusest saadik just liiga enesekindel. Püüdsin alati vaadata ja mõista, mis toimub ning kus piirid on," jätkas Tänak. "See polnud kordagi lihtne, aga päeva lõpuks olen ikkagi rahul. Kogu meeskond, sealhulgas Thierry (Neuville) toetas mind palju. Olen tiimile tänulik."

Laupäevasel võistluspäeval suutis Tänak mõlemal Derramadero katse läbimisel olla kiireim, aga mees ise kõigega siiski rahule ei jäänud. "Ma ei ole piisavalt enesekindel, et suruda. Ma ei saa väga suruda, seega teen kõik, mida suudan," kõlasid Tänaku kommentaarid katsete lõpus. Laupäevase pikima kiiruskatse järel tunnistas Hyundai äss, et asjad ei toimi kohe üldse.

"See oli väga nõudlik nädalavahetus. Ma ei tundnud täit enesekindlust, et katsetel suruda. Olen püüdnud läheneda asjadele viisil, et probleeme ei tekiks," vaatas Tänak rallile tagasi. "Reede hommik juba tõestas, et me ei saa Mehhiko rallit surumise teel lõpuni sõita."

"Auto on selgelt kiire. Sellel on palju potentsiaali, aga veel on palju asju, mida pean õppima ning mõned neist on üsna spetsiifilised," sõnas eestlane Hyundai kohta. "Olen kindel, et meil on veel palju tööd teha, aga saime lõpuks kogemusi ka kruusa peal."