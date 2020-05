Ott Tänak meenutas rasket perioodi: oleksin peaaegu sõitjakarjääri lõpetanud

Ott Tänak sai 2012. aastal esmakordselt võimaluse teha kaasa täishooaja WRC-sarjas. Kuigi saarlane jõudis toona esimest korda ka poodiumile, jäi tema esitustes puudu stabiilsusest ning järgmiseks hooajaks kaotas ta WRC-s oma koha.

"2012. aastal toimus kõik väga kiiresti, tegu oli minu esimese täishooajaga," meenutas Tänak DirtFishi veergudel. "Ma tegin üsna palju vigu, olin endale korraliku surve peale pannud. Loomulikult ei suutnud ma selle kõigega toime tulla."

"Ma suutsin näidata häid kiiruskatsete aegu, kuid mitte panna kokku head etappi," jätkas autoralli MM-sarja valitsev maailmameister. "Kõike arvestades oli paus ilmselt hea, sai aega maha võtta. Mõistagi pole kunagi hea WRC-st täielikku pausi võtta, kuid me pidime seda tegema."

Tänak tunnistas, et kaalus sõitjakarjääri lõpetamist. "Ma ei ütleks, et ma oleksin mõelnud lõplikult spordist lahkumisele. Kui minust ei oleks saanud sõitjat, oleksin mõnel muul viisil ikka asjaga seotuks jäänud. Olin spordist jätkuvalt väga huvitatud, aga sõitjana oleksin peaaegu toona karjääri lõpetanud. Ma olin lähedal mitte jätkamisele."

Pärast aastast pausi osales Tänak 2014. aastal osadel etappidel ning juba hooaeg hiljem sai ta M-Spordis Malcolm Wilsoni käe all teha taas kaasa juba täishooaja.

"Ma ei ole kindel, kas nad tõesti kuulaksid," vastas Tänak küsimusele, missugust nõu ta noortele sõitjatele jagaks. "Mõned asjad õpitakse ära omal käel. Mina ei õppinud just liiga kiiresti, aga rallisport ongi keeruline. Väga palju erinevaid asju toimub. Etapid on pikad, palju on vaja teha ja mõista."

"See pole kunagi lihtne ning palju sõltub kogemustest. Loomulikult tuleb olla talendikas, kuid samal ajal peab suutma kiirelt õppida ning korraga palju informatsiooni vastu võtma," lisas Hyundai sõitja.