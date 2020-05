Ott Tänak meediaga suhtlemisest: ma ei suuda seda alati taluda

Alustuseks rääkis Tänak, et pole meeskonnavahetust kahetsenud ning tunneb end Hyundai tiimis hästi. "Olen siiani otsusega rahul," sõnas eestlane, kellel on rallivõit tänavuse kolme etapiga veel saamata.

"Oleme nüüd uue autoga sõitnud kõigil teekatetel, nii et selles mõttes on lihtsam. Anname endast parima, et olla hooaja jätkumiseks võimalikuks hästi valmis."

Milline on Tänak tiimikaaslasena? "Ma arvan, et ma olen päris avatud. Muidugi mulle meeldib palju töötada tehniliste asjade kallal. Ootan alati inimestelt palju ja kuigi sõitjana pean mõistagi eeskätt tegema oma asja, olen meeskonnakaaslasena valmis tiimiliikmeid aitama. Rallidel kihutamine on ju tegelikult vaid võitlus ajaga. Selles pole midagi isiklikku," rääkis eestlane.

Tänak tunnistas, et tema kiiruskatsete järgsed intervjuud võivad vahel olla väga lühikesed - kasvõi üks lause -, sest ta ei tunne ajakirjandusega suhtlemisest suurt mõnu, kuna tihti küsitakse kogu aeg samu asju.

"Ma ei tea, milleks intervjuudel liiga palju aega kulutada? Läbime ühe ralli ajal palju kiiruskatseid ja peame iga kord küsimustele vastama. Ma ei suuda seda alati taluda. Need, kes küsimusi esitavad, peaksid olema samuti professionaalid. Vahel on aga tunne, et iga kiiruskatse järel on täpselt samad küsimused," sõnas Tänak.