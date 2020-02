Ott Tänak: ma pole harjunud teine olema

"Tean, mida teha tuleb, et sama kiire olla. Ma pole sellest kaugel, aga kindlasti ei naudi ma aeglasemas rollis olemist. Ma pole harjunud teine olema," tunnistas Tänak.

"16,9 sekundit ei ole küll iseenesest tohutu vahe, aga nii lühikese ralli peale on see ikkagi piisavalt suur. Seis võiks olla parem."

Evans lausus meediaalas: "On olnud hea hommik. Tunnen end autos taas hästi. Ütlesin ka katse lõppudes, et ma pole kindel, kas ma surun piisavalt, sest ma näen, kui palju teised on teed kasutanud, aga paistab, et oleme leidnud hea rütmi ega pea selleks midagi hullu tegema. Tänak on teinud samuti tugeva ralli ja surub korralikult. Vahed pole katsetel olnud suured, aga ikkagi piisavalt, et me oleme saanud edu kasvatada. Teame, kui kiire ta võib olla ning et ta ei anna kunagi alla."