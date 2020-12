Ott Tänak: ma ei unusta seda hooaega kunagi

Individuaalselt sai Hyundai sõitjatest kõrgeima koha Ott Tänak, kes tuli 105 punktiga kolmandaks.

"Olen kindel, et ma ei unusta oma esimest hooaega Hyundai sõitjana kunagi. Meil oli häid hetki, näiteks mu esimene võit Hyundai roolis, mis tuli Eestis. Kahjuks leidus ka halbu momente. Sellegipoolest olen rahul, et kuulun siia tiimi ja et saan olla osa võistkondlikuks maailmameistriks tulnud tiimist. Mulle avaldas muljet, kuidas kõik reageerisid pandeemia tõttu tekkinud rasketele väljakutsetele. Tiitel on raske töö ja sihikindluse tulemus," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Sõna said ka Hyundai korporatsiooni tooteosakonna juht ja asetegevjuht Thomas Schemera ning asepresident Till Wartenberg.

"Tiitlit ei võideta õnne abil. Selleks on vaja järjekindlust, pühendumist ja lihtsalt kõva tööd kombineerituna inimliku puutega. Oleme juba näinud, et WRC-tegemistel on Hyundai margile positiivne mõju ja uued i20 N autod toovad klientidele rallisõidurõõmu üle kogu maailma," ütles Schemera.

Ka Wartenberg kinnitas, et autoralli saavutusi hinnatakse korporatsioonis kõrgelt.

Sügisel rallimeedias liikunud juttude põhjal kavatses Hyundai WRC sarjast lahkuda, aga nüüdseks on selge, et Korea autotootja jätkab MM-sarjas ka pärast 2022. aastat, kui kasutusele võetakse hübriidtehnoloogia.

Tänaku leping Hyundaiga kestab 2021. aasta lõpuni.