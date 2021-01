Ott Tänak M-Spordi võimalikust eemalejäämisest Monte Carlo rallist: selline asi poleks õige

"Sellise probleemi puhul ei tunduks asi aus," kommenteeris eestlane DirtFishi vahendusel. "Meil on vaja, et kõik meeskonnad saaksid meistrivõistlustest osa võtta. Kui üks seda poliitiliste piirangute tõttu teha ei saa, poleks asi õige. Tean, et paljud inimesed töötavad selle kallal. Loodetavasti leiavad nad lahenduse."

M-Sport pole mõistagi ainus tiim, kus britid tegutsevad. Toyotas sõitva Takamoto Katsuta inglasest kaardilugeja Dan Barritt loodab väga, et tal õnnestub rallile pääseda.

"Olen valmis minema. Kõik on valmis, lennupiletid on olemas ja nüüd ootame lihtsalt otsust. Kui võimude sõnul on meil ohutu reisida, siis lähme," rääkis ta. "Olen tänulik kõigile, kes selle kallal töötavad. WRC promootor, FIA ja võistluse korraldajad teevad endast kõik, et me sinna jõuaksime."

Kui britid ikkagi ei saa Monte Carlosse tulla, jääb võistluse peakorraldaja Automobile Club de Monaco otsustada, mida ralliga teha. DirtFishi teatel peaks tänase päeva jooksul ralli osas uusi arenguid tulema.