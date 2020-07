Ott Tänak läheb Rally Estoniale lootusrikkalt vastu: Hyundai on aastaga palju tööd edasi teinud

Kui Hyundai on kruusarallidel jäänud pigem hätta, siis Toyota on just seal oma võimu näidanud. Soomes on Toyota triumfeerinud kolm hooaega järjest, viimasel kahel on võitnud just Tänak. Kahe hooaja vahel Hyundaisse siirdunud eestlane loodab varasemaid kogemusi ära kasutada tänavusel Rally Estonial, mis teeoludelt on sarnane just Soome MM-etapile.

Tänak sai Hyundaid testida juunikuus Soome kiiretel teedel, lisaks testis ta masinat ka juuli alguses toimunud Viru rallil. "Testides õpib uusi asju, kuid siis sõidetakse kogu aeg samal teelõigul. Seega õpib võisteldes kindlasti rohkem," arutles Tänak DirtFishi vahendusel. "Usun, et oleme seni üsna palju teada saanud. Saime rallilt väga head tagasisidet ning nüüd on meil eesmärgid olemas, mida auto juures paremaks muuta."

"Usun oma tiimi ja tean, et nad suudavad töö ära teha," jätkas Tänak, kelle sõnul on Hyundai teinud kruusateedel korraliku arengu. "Arvan, et võrreldes mulluse Soome ralliga on Hyundai juba palju tööd edasi teinud. Tean, et Hyundai on sellistel teedel olnud raskustes, aga auto, millega eelnevalt sõitsin (Toyota), töötab siin hästi, seega on mul teatud sihid olemas."

"Eks me näeme seda siis, kui ralli pihta hakkab," vastas Tänak küsimusele, kas Hyundai on suuteline Eestis Toyotat võitma. "Teame, et ka teised tiimid teevad tööd ning tulevad välja uute trikkidega. Iial ei tea täpselt, mida oodata. Nii testi kui ralli ajal tundsin aga end hästi. Kas see on piisav? Kui lõpuks meistritiitel võita, on selge, et eesmärk on saavutatud."

Rally Estonia peetakse Lõuna-Eesti teedel 4. - 6. septembrini.