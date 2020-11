Ott Tänak läheb Monza rallile suhtumisega "kõik või mitte midagi"

"Monza on ilmselgelt uus ralli, midagi, mida ma varem teinud ei ole. Olen näinud mõningaid videosi ning see tundub olevat ülesehituselt väga teistmoodi. Meil on terve päev ringraja katsetel, millele järgneb päev metsas, seega suur väljakutse. Tiimi perspektiivist peame me tegema kõik, et kaitsta meeskondlikku tiitlit. Samuti on mõned asjad lahtised sõitjate MM-tiitli suhtes. Kuna tegu on viimase etapiga, siis tuleb minna peale suhtumisega: kõik või mitte midagi!" rääkis Tänak Hyundai pressiteates.

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo lisas: "Paberil on meil meeskondlikus arvestuses seitsmepunktine edu, kuid ralli mõttes pole see midagi. Me ei saa võtta midagi enesest mõistetavana. Meil on kolm ekipaaži, kes on sel aastal näidanud, et võivad võita, kuid isegi see ei garanteeri tulemusi. Peame selle nimel kõvasti töötama ning suruma lõpuni kuni punktikatseni. Kõik on puhtalt meie kätes."

Lisaks Hyundai põhisõitjatele Ott Tänakule ja Thierry Neuville'ile tuleb Monzas starti ka Dani Sordo. "Eesmärk on väga selge: üritada üldvõidu nimel võidelda ning sihtida tootjate tiitlit. See on meie tiimi väga tähtis missioon," sõnas Sordo.

Ka Neuville nimetas Monza rallit "eriliseks ürituseks" ning lubas "kõik, mis tal on".



Sõitjate arvestuse punktiseis enne viimast etappi: