Ott Tänak: kuumus ja kõrgus teevad Mehhikost väga erilise ralli

"Olen väga rahul, et sain Rootsis oma esimese poodiumi Hyundaiga, aga Mehhiko tuleb hoopis teistsugune ja unikaalsem väljakutse," rääkis saarlane Hyundai pressiteate vahendusel. "Kuumus ja kõrgus merepinnast teevad sellest väga erilise ürituse võistluskalendris."

"Fännide poolt vaadatuna on see imeline võistlus," jätkas Tänak. "Kohal on palju pealtvaatajaid, kes teevad sellest väga erilise ja emotsionaalse etapi sõitjate jaoks. Pole paremat kui Mehhiko, kus pärast talve päikeselist ilma nautida. Füüsiliselt on see siiski raske. Kõrgel sõites pole eriti hapnikku, mis tähendab, et meie sõidustiil peab olema sujuv. Kuna mootorivõimsus on sellistest tingimustes väiksem, peame olema efektiivsemad."

Mehhiko MM-etapp peetakse 12. - 15. märtsini. Ott Tänak läheb rallile vastu üldarvestuse kuuendalt kohalt. Mullu sai ta Mehhikos teise koha, mis on ühtlasi ainus kord, kui ta seal poodiumile on jõudnud.