Ott Tänak kustutas Portugali ralli võiduga viimase iluvea

Tänavu on MM-kalendris 14 rallit ning nüüdseks on Tänak kõikides võistluspaikades vähemalt korra poodiumile tõusnud. Võiduni on ta jõudnud kaheksas erinevas paigas. Viielt rallilt on parimaks teine koht ning Kataloonias on seni kõige edukamal juhul ralli lõppenud kolmandal positsioonil.

Portugalis oli Tänak seni startinud kaheksal korral. Neist neljal juhul oli võistlus tema jaoks pooleli jäänud. Katkestamisega lõppesid 2010., 2014., 2016. ja 2018. aasta jõuproovid. Seni oli eestlasel parimaks 2017. aasta neljas koht. Lisaks oli tal ette näidata veel 2015. aasta viies koht, 2012. aasta 14. koht ning 2009. aasta 20. koht.

Tänavuse hooaja rallid MM-sarjas ning Tänaku parimad kohad nendelt rallidelt: