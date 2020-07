Ott Tänak: kui kodumaal sõitmisel on mingi eelis, siis ma kasutan selle ära

Tänaku tiitlikaitsmine hakkas hooaja alguses avariiga Monte Carlos, kuid Rootsis ja Mehhikos lõpetas eestlane teisel kohal. Intervjuus tunnistas Tänak, et tema eelis Eesti WRC-etapi puhul on teadmised ning kogemused kohalikest oludest.

“Jätkata WRC hooajaga Eestis on kahtlemata hea,” ütles ralli maailmameister rõhutades, et ta ei tunne mingit lisapinget kodumaal sõitmise pärast.

“Ma olen õnnelik, et WRC promootor leidis võimaluse taasalustada hooajaga. Kuna ma võitsin 2019. aasta Rally Estonia, olen ma kindel, et mul on head teadmised nendest oludest. Mu suurim eelis on see, et ma ei pea Eestisse reisima. Kui kodumaal sõitmisel on mingi eelis, siis ma kasutan selle ära,” tunnistas Tänak.

Eestlasest autoralli maailmameister usub, et hoolimata tema keerulisest hooaja algusest, suudab ta tiitlit siiski kaitsta.

“Monte Carlos juhtunud õnnetus ning null punkti ei läinud kindlasti meie plaanide kohaselt, kuid järgnevad kaks poodiumikohta näitavad, et meie start ei olnud nii halb. Ma olen enesekindel,” räägib Ott Tänak.

Tänak sõitis eelmisel nädalavahetusel Viru rallil, mille võitmisega tal probleeme ei tekkinud. “Hea tunne oli olla tagasi rajal ning võita meie esimene ralli Hyundaiga,” tunnistas eestlane.

Maailmameister Ott Tänak hoiab hooaja jätkumisel WRC-tabelis viiendat kohta, liider on Sebastien Ogier.

WRC kalender:

Eesti 4.- 6. september

Türgi 24. - 27. september

Saksamaa 15. - 18. oktoober

Sardiinia 29. oktoober - 1. november

Jaapan 19. - 22. november

Võimalikud lisandujad on Belgia ja Horvaatia