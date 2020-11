Ott Tänak kritiseeris WRC-d: senise lähenemisega ei tulegi meil uut MM-hooaega

Tänavu sai WRC-sarjas plaanipäraselt peetud vaid viis etappi ning ära jäeti Argentiina, Portugali, Keenia, Soome, Uus-Meremaa, Jaapani, Suurbritannia ja Saksamaa ralli.

Viimati tühistati Belgia ralli, mis lisati võistluskalendrisse alles augusti keskel. Tänak ütles Motorsport.com-ile, et talle ei valmistanud Ypresi ralli ärajätmine probleeme, sest see oli mõistlik lahendus.

"Ypresi ralli tühistamine toimus arusaadavatel põhjustel ja seal polnudki muud valikut," sõnas Tänak. "Praegused olud on maailmas ekstreemsed, aga ikkagi on kurb näha, kuidas teised (mootorispordisarjad - toim.) suudavad välja töötada plaani, kuidas võistlusi koroonaviiruse tingimustes korraldada, aga WRC-sari loodab oma üritusi ikka tavapärasel viisil läbi viia."

Eestlane leiab, et uue hooaja alguse osas pole põhjust kuigi optimistlik olla. "Järgmise aasta algus ei tundu kuigi palju erinevat praegusest seisust ja kui jätkame sama lähenemisega, siis ei tulegi meil mingit MM-võistlust," ütles Tänak.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton tunnistas, et plaanide tegemine ongi tänases maailmas väga keeruline.

"Praeguses olukorras on rahvusvaheliste rallide korraldamine väga suur väljakutse ja see nõuab väga tihedat koostööd kõigi osapoolte vahel. Koroonaviiruse olukord areneb igal pool kiiresti edasi ning iga riik ja piirkond on kehtestanud oma reeglid. Selles olukorras on keeruline ja vahel ka võimatu tähtaegu kehtestada, et kuna öelda, kas üritus toimub või mitte," kommenteeris Matton Motorsport.com-ile.