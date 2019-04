Ott Tänak kommenteeris Argentina ralli teisel pikal päeval juhtunud katkestamist

Argentinas järjekordse pettumuse üle elanud Tänaku sõnu vahendab Toyota Gazoo Racing koduleht, jutt puudutab teist võistluspäeva:

"Tegime hommikul hea alguse. Teed olid reedesest päevast erinevad: siledad ja kohati väga kiired. Olid ka mõned libedad kohad, kus pidamisega oli keeruline. Lootsime pärastlõunal kõvasti suruda, aga kohe esimesel katsel saime aru, et meil on probleem, akupinge läks alla. Pärastlõunasel teisel katsel olime sunnitud katkestama. Muidugi on see pettumus. Sellise sõiduga, ma usun, oleme suutelised võitma iga ralli, kuid meil on veel tööd teha. Homme (loe täna) teeme, mis suudame. Võitleme edasi, ees on pikk hooaeg."

Pühapäeval ootab sõitjaid ees kolm kiiruskatset.

Paremusjärjestus enne viimast päeva:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) 2h37m23.6s

2. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger-Amland (Hyundai i20 Coupe WRC) +45.7s

3. Kris Meeke/Seb Marshall (Toyota Yaris WRC) +1m03.2s

4. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën C3 WRC) +1m06.0s

5. Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) +1m12.0s

6. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Toyota Yaris WRC) +1m28.3s

7. Teemu Suninen/Marko Salminen (Ford Fiesta WRC) +3m48.4s

8. Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 WRC) +12m04.5s

9. Ott Tänak/Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC) +14m04.3s

10. Pedro Heller/Marc Marti (Ford Fiesta R5) +16m18.2s