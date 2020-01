Ott Tänak: kõige rohkem on kahju, et saime Monte Carlos vähe sõita

Tänaku ralli lõppes reedel, kui ta kihutas Hyundais ligi 180-kilomeetrise tunnikiiruse juures rajalt välja ja lendas kallakust alla.

"Kõige rohkem on kahju, et me ei saanud autoga kuigi palju sõita," sõnas Tänak ajakirjale Autosport. "Esimesel päeval ma ei tundnud end masinas kuigi hästi, kuid järgmiseks päevaks tegime autos muudatusi ja reede hommikul oli tunne hoopis parem. Paraku jäi meie sõit liiga lühikeseks."

Jubeda õhulennu kohta lausus eestlane: "See oli korralik avarii. Kui masin on puruks ja pole võimalik jätkata, tähendab see tõsist avariid."

"Meil ei olnud neid muhke, millest üle sõitsime, legendi märgitud ja seetõttu kaldusime õigest sõidujoonest kõrvale," sõnas Tänak avarii põhjuse kohta ja lisas: "Kuid selline õnnetus ei juhtu kunagi ühe asja tõttu. See oli kombinatsioon erinevatest asjadest, mille tulemusel teelt välja lendasime."

Avaralli katkestamisest eestlane siiski suurt numbrit ei tee: "Meie plaan on sama. Hooaeg on pikk ja me kavatseme võidelda - oleme terved ja selleks valmis."

MMi teine etapp peaks olema 13.-16. veebruarini Rootsis, kuid selle toimumist pole lumepuuduse tõttu veel kinnitatud.