Ott Tänak: kodune toetus lisab hobujõude

"See on kindlasti midagi erilist," lausus eestlane portaali DirtFish vahendusel, kirjutab ERR Sport. "Sellistes kohtades nagu Soome, kus on kohale reisinud Eesti fännid ja kuhu ei ole pikk maa, tunned kodu lähedust, aga tegelikult ei ole teist sellist kohta nagu kodu."

"Ma olen kindel, et kodune toetus lisab mulle hobujõude, aga sellisel tasemel ei tule miski lihtsalt kätte ja tegelikult on mitmed piloodid siin juba sõitnud, nii et peame igal juhul andma endast parima."

"Aga samal ajal teame, et tegemist on kiire ralliga ja teame ka seda, et meil tiimina tuleb sellisel rallil veel tööd teha," jätkas Tänak. "Iga võistkonna liige on töötanud kõvasti, et anda meile võitluseks parimad vahendid ja ma usun, et nad on teinud head tööd."

Koroonaviiruse pandeemia järel jätkub autoralli MM-sari 4.-6. septembril Rally Estoniaga, mis sõidetakse Lõuna-Eesti teedel.