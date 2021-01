Ott Tänak: kahjuks pidime Monte Carlos jälle varakult lõpetama

Tänakul oli täna hommikul kaasas vaid üks varuratas, aga esimesel kahel kiiruskatsel purunes tal kaks rehvi ja seega tuli eestlasel ralli katkestada. Tänakul jäi laupäevane võistluspäev lõpuni sõitmata, mis tähendab, et ta ei saa pühapäeval punkte jahtima minna ka punktikatsele.

"Kahjuks pidime Montes taas varakult lõpetama," ütles Tänak, kes tegi eelmisel aastal samal rallil raske avarii.

"Esimesel katsel sõitsin vastu kivi või midagi kivi sarnast ja tegin veljele liiga, mis põhjustas rehvipurunemise. See oli minu viga, ma ei pannud seda rajaga tutvumisel tähele. Kohe teise katse alguses hakkas üks rehv aeglaselt tühjenema, seega oli meil keeruline hooldusalasse jõuda nii, et rehvi alles oleks," meenutas Tänak laupäeva hommikut.

"Püüdsime esimese katkise rehvi tagasi panna, et hooldusalasse jõuda, aga see ei kestnud. Meil polnud võimalik rohkem midagi teha. Jõudsime kohale, aga pidime katkestama. Et meil pole võimalik homme rajale naasta, on meie ralli läbi," nentis eestlane kurba tõsiasja.