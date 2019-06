Ott Tänak juubeliralli eel: ees ootab karm võistlus

Senise 99 ralli jooksul on Tänak teeninud 9 võitu. Sardiinias teenis ta 2012. aastal karjääri esimese poodiumikoha. Koos Kuldar Sikuga lõpetati võistlus kolmandana. 2017. aastal võitis ta seal aga karjääri esimese MM-ralli.

„See on karm võistlus. Teed on kitsad, kuid samas kohati ka kiired. Lisaks varitsevad pidevalt erinevad ohud. Mõlemal pool teed on nii puud kui ka kännud,“ rääkis Tänak Rallit.fi vahendusel.

„Keskendumine ei tohi kordagi kaduda. Legend peab olema väga hea. Teeolud muutuvad aina karmimaks. Seega väljakutset on piisavalt,“ lisas ta.

Käimasoleva hooaja MM-sarja üldseis:



1. Sebastien Ogier 142 punkti

2. Ott Tänak 140

3. Thierry Neuville 132

4. Elfyn Evans 65

5. Kris Meeke 56

6. Teemu Suninen 44

7. Sebastien Loeb 39

8. Jari-Matti Latvala 38

9. Andreas Mikkelsen 36

10. Esapekka Lappi 34

11. Dani Sordo 27

12. Kalle Rovanperä 12