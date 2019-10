Ott Tänak jätkab Walesi ralliga uhket seeriat

Saarlane võidutses Walesi ralli kolmandal kiiruskatsel, mis tähendab ühtlasi, et mees on nüüdseks suutnud 34 rallil järjest kiiruskatse võidu kirja saada. Seega jäi Tänak viimati kiiruskatse võidust ilma tunamullu Korsikal.

Tänak asub sellega kõigi aegade edetabelis kolmandal kohal, aga teine koht pole kaugel. See kuulub Sebastien Loebile, kes kogus aastatel 2007-2009 37 rallil järjest katsevõidu. Esikohal paikneb kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kes sai sellise saavutusega hakkama 53 MM-etapil järjest.

Jooksva seeria poolest on aga Tänak selgelt esimene. Tema lähim jälitaja on belglane Thierry Neuville, kellel on käsil 16 ralli pikkune seeria antud arvestuses.