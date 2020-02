Ott Tänak jäi Portugali rallil tee äärde

Portaal Autosport.pt kirjutas, et Tänakule ja Järveojale valmistas muret kuulus Fafe hüpe, mis on kavas ka Portugali MM-etapil. Esialgu rohkem infot juhtumi kohta pole, aga väljaanne Desaporto.pt viitas korraldajate teatele, et sõitja tervis kannatada ei saanud.

Lisaks Tänakule sõitis rallil osad kiiruskatsed kaasa ka teine Hyundai MM-sarja võistkonna piloot Dani Sordo. Portugali meistrivõistluste reeglite järgi polnud WRC-autodega sõitnud Tänaku ja Sordo ajad avalikud.

Enne viimast kahte katset rallit juhtinud venelase Nikolai Grjazini jaoks lõppes ralli samuti nukralt. Grjazin katkestas samuti eelviimasel katsel, kusjuures tegu olevat olnud sama sektsiooniga, kus jäi tee äärde ka Tänak.

Esikoha noppis Škoda Fabia R5 roolis olnud kohalik sõitja Armando Araujo.