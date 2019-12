Ott Tänak istub sel nädalal esmakordselt Hyundai rooli

Hyundai alustab uueks hooajaks ettevalmistusi sel nädalal. Kolmapäeval teeb esimese testi Monte Carlo etapiks Thierry Neuville, neljapäeval istub rooli taha esmakordselt Tänak. Reedene testipäev kuulub üheksakordsele maailmameistrile Sebastien Loebile, kirjutab WRC koduleht.

Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo ootab väga, et eestlane saaks Hyundai'd testida. "Me tahame väga tema tagasisidet kuulda," rääkis Adamo. "Ott pole enne seda nädalat veel kordagi Hyundaiga sõitnud. See on tema esimene kord ja tahame näha, kuidas läheb."

"Ootame kõik Tänakuga koostöötamist," jätkas itaallane. "On hea kuulda mõnelt teiselt tippsõitjalt informatsiooni meie masina kohta. Nägime seda juba mullu, kui Loeb meie ridades hooajaks ettevalmistumist alustas."

WRC kodulehe andmetel soovis Tänak testi eel mitmeid lahendusi seadistuses, aga Hyundai tiim midagi meediale täpsustada ei soovinud.