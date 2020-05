Ott Tänak Hyundaiga liitumisest: kindel olin alles siis, kui lepingule alla kirjutasin

Tänak käis külas ralliportaali DirtFish podcastis "SPIN, The Rally Pod", kus muu hulgas tuli jutuks palju kõneainet pakkunud üleminek Toyotast Hyundaisse. "Tundsin end samal ajal vanas tiimis ja autos tugevana. See oli suur otsus ja tundsin ise, et see on suurte munadega otsus. Teadsin, et see ei saa olema lihtne, aga olen väga õnnelik seal, kus ma olen."

Hyundai bossi Andrea Adamoga hakkas Tänak rohkem suhtlema hooaja jooksul. "Kindel olin alles siis, kui lepingule alla kirjutasin," tõdes Tänak. "Läbi hooaja olin kahe vahel. Ma ei teadnud alguses Adamot nii hästi ja nägin teda ainult televiisorist ja pressikonverentsidel. Meil ei olnud algselt eriti omavahelisi vestluseid, kuid aasta jooksul oli meil koos paar õhtusööki ja õppisime teineteist rohkem tundma. Hakkasin mõistma selle tiimi põhimõtteid ja eesmärke ning tundsin, et tahan olla sellest teekonnast."

Tänak on koostööga uue pealikuga rahul. "Adamo on väga otsekohene inimene. Temaga on lihtne rääkida, vastab alati kas jah või ei. Eks kaamera ees ja taga käitub ta erinevalt, kuid ta on hea inimene, kes teeb head tööd. Adamo juhib oma inimesi väga hästi."

