Ott Tänak hooaja lõpust: nüüd võime koos tähistada

„Täna oli meie esmaseks ülesandeks ralli lõpetamine. Pidime Dani (Sordoga) mõlemad lõpetama, et kindlustada Hyundai Motospordile võistkondlik MM-tiitel,“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

„See ralli oli algusest peale väga keeruline. Kogesime väga raskeid olusid. Kõik see jätkus täna hommikul keerukate katsete ja karmide teedega. See kõik oli väga nõudlik, kuid suutsime meeskonnana eesmärgi saavutada. See on saavutus, mida võime nüüd koos tähistada,“ lisas Tänak.

2020. aasta MM-sarja lõppseis:



1. Sebastien Ogier (Toyota) 122 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 114

3. Ott Tänak (Hyundai) 105

4. Thierry Neuville (Hyundai) 87

5. Kalle Rovanperä (Toyota) 80

6. Esapekka Lappi (M-Sport) 52

7. Teemu Suninen (M-Sport) 44

8. Dani Sordo (Hyundai) 42

Võistkondlik MM-sari:



1. Hyundai 241 punkti

2. Toyota 236

3. M-Sport 129

4. Hyundai 2C Competition 8