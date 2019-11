Ott Tänak: hea on minna Austraaliasse palju pingevabamas olekus

Mäletatavasti kindlustas juba eelviimasel etapil Kataloonias MM-tiitli Toyota sõitja Ott Tänak. "Pärast pingeid, mis meie peal Hispaanias olid, on hea Austraaliasse minna palju pingevabamas olekus," rääkis maailmameister Toyota pressiteate vahendusel.

"Meeskonnana oleme viimase kahe aasta jooksul palju saavutanud. Nüüd on meil võimalus veel üks tiitel võtta," jätkas saarlane. "Mulle meeldib Austraalia ralli, aga see võib olla vägagi keeruline. Seoses tee ääres olevate puude ja nende varjudega võib kohati olla raske näha, kuhu tee edasi viib. Seega peab lootma legendile."

"Meie jaoks võib keeruliseks osutuda ka esimesena startimine. Kuigi tavaliselt on seal ilm ilus ja päikseline, siis mullune etapp näitas, et seal võib ka väga tugevalt vihma sadada, mis teeb kõigi jaoks olud keeruliseks ja libedaks."

Kui individuaalses arvestuses on võitja selgunud, siis heitlus käib veel meeskondliku MM-tiitli nimel. Liidri Hyundai edu viimase etapi eel on Toyota ees 18 punkti.

MM-sarja TOP3:

1. Ott Tänak - 263p

2. Thierry Neuville - 227p

3. Sebastien Ogier - 217p

Meeskondlik arvestus:

1. Hyundai - 380p

2. Toyota - 362p

3. Citröen - 284p

4. M-Sport - 218p