Ott Tänak enne Saksamaa etappi: mullune ralli oli siin üks mu karjääri raskemaid võite

"Saksamaa on ralli, mis mulle mõistagi meeldib - oleme Martiniga seal kaks aastat järjest võitnud ning eesmärk on ka kolmas järjestikune etapp seal võita. See ei ole kindlasti lihtne ralli: arvan, et eelmisel aastal sain seal oma karjääri ühe keerulisema võidu, sest konkurents oli väga tugev ja pidin algusest peale kõvasti suruma," sõnas Tänak Toyota pressiteate vahendusel.

"Sõitjate jaoks pakub Saksamaa suure väljakutse, sest sisaldab endas mitmeid erinevaid teetüüpe ning kõigil nendel vigadeta sõita ja kiire olla ei ole lihtne. Teame samal ajal ka seda, et ilm on sageli suureks faktoriks ja seda on siin keeruline ette ennustada."

Tiimijuhi Tommi Mäkineni sõnul loodab Toyota oma Soomes näidatud minekut jätkata. "Meie fantastiline tulemus Soomes oli meile nii individuaalses kui meeskondlikus MM-arvestuses väga oluline ja loodan, et see vorm jätkub ka Saksamaal. Olime seal mullu tugevad ning Ott on seal kaks aastat järjest võitnud, nii et tunneme end enesekindlalt. Sel rallil on palju salakavalaid asju, mis võivad sõitjale saatuslikuks saada, nii et auto sees on oluline hea tunnetus, enesekindlus ja keskendumine."