Ott Tänak enne Mehhiko rallit: nägime eelmisel aastal, et eest alustades on võimalik edu saavutada

"Suurepärane tunne oli Rootsis võita, aga seadsime kiiresti fookuse juba Mehhikole," rääkis Tänak Toyota pressiteate vahendusel. "Lendasime Rootsist otse Hispaaniasse, kus testisime kaks päeva kruusal ning tegelesime erinevate asjadega, et olla võimalikult hästi valmis. Kogu meeskond on kõvasti tööd teinud ning usun, et suudame Mehhikos heal tasemel olla. MM-sarja liidritena läheme reedel rajale esimesena, mis ei tee olukorda lihtsaks, kuid nägime eelmisel aastal, et ka sellest positsioonist on võimalik edu saavutada."

Tiimibossi Tommi Mäkineni sõnul on Toyota teinud eelmiste aastate Mehhiko-probleemidest järeldusi ning üritanud probleemidele lahendused leida.

"Pärast briljantset võitu Rootsis tunneb meeskond end Mehhikosse sõites enesekindlalt. See on alati olnud tiimide jaoks raske etapp, kuna toimub väga kõrgel ja kuuma ilmaga, kuid viimase aasta jooksul oleme teinud palju tööd, et autot nendes oludes vastupidavamaks muuta ning samal ajal ka kiirust parendada. Eriti palju tööd oleme teinud jahutussüsteemiga. Rallieelne test Hispaanias läks hästi ning tunneme end valmis olevat."