Ott Tänak enne kodust MM-etappi: kõik on korras - ei mingit meediat, ei mingit stressi

"Minuga on kõik täiesti okei. Ei mingit meediat, ei mingit stressi. Mitte kui midagi," rääkis eestlane.

Pisut enam kui nädal aega tagasi lõppenud Lõuna-Eesti rallil võitis Tänak kaheksast kiiruskatsest seitse. See annab lootust, et Hyundai on kiiretel teedel etemaks läinud.

"Auto on paremaks saanud. Saan öelda, et üldiselt tunnen ma ennast autos juba praegu sellistel teedel päris hästi. On huvitav teada saada, kui kaugele oleme jõudnud ja millist kiirust näitame. Võistkond on kõvasti vaeva näinud," lausus Tänak.

Rally Estonia algab reede õhtul Tartus Eesti Rahva Muuseumi lähedal lühikese katsega. Kõige pikem päev on laupäeval, võitja selgub pühapäeva pärastlõunal. Kokku läbitakse 233 km.