Ott Tänak endise tiimikaaslase edust: ta väärib seda

Kahe hooaja vahepeal M-Spordist Toyotasse siirdunud Evansi jaoks on hooaeg alanud suurepäraselt. Monte Carlo ralli kolmas koht ja Rootsi MM-etapi võit annavad üldarvestuses liidrikoha 42 punktiga. Hyundai mehel Thierry Neuville'l on samuti 42 silma koos, aga kaks poodiumikohta annavad eelise Evansile.

"Ta on alati olnud palju tööd tegev sõitja," iseloomustas Tänak britti DirtFishi vahendusel. "Tegime M-Spordi aegadel teste koos ning nägin, kui palju ta detailide kallal vaeva nägi. Ta kindlasti väärib seda kõike."

Tänaku sõnul tuleb Evansile kasuks ka asjaolu, et ta saab sõita nüüd tehasetiimis, kus on autotootja täielik tugi taga. Teatavasti tegutseb tema nüüdseks endine tööandja M-Sport eratiimina. "Ta väärib olemist sellises positsioonis, kus ta on korralikus tehasetiimis väga hea toega. See tuleb tema elule üldisemalt ka ainult kasuks."