Ott Tänak eksklusiivses intervjuus: Hyundaisse siirdumisega ma kaotasin rahaliselt

Eksklusiivses intervjuus Kalev Kruusile rääkis Tänak enda tiimivahetuse tagamaadest, ebaõnnestumistest, rallimaailma telgitagustest ning suhetest konkurentidega.

"Ma ise uskusin, et jään Toyotasse. Kuna autoga, millega olen sõitnud, ja inimestega, kellega oled varem koos töötanud, on kõige lihtsam jätkata. Aga samas nagu elu on näidanud, ükski hea asi ei tule lihtsalt," sõnas Tänak ja jätkas: "Eelmine ja see aasta näitas, et Hyundai tuleb tagant suure hooga ja meeskond on tugev ja areneb kiirelt. Pärast Soomet hakkasime tõsisemalt arutama ka teisi variante."

Küsimusele, kas Tänak kaotas Toyotast Hyundaisse siirdudes rahalises mõttes, vastas valitsev maailmameister: "Ega sa ei eksi jah. Aga ma olen alati tahtnud hästi sporti teha. Seepärast üritasin leida tulevikuks teist poolt ehk parimat meeskonda."