Ott Tänak: ees ootavad minu jaoks kaks väga tähendusrikast rallit

„Järgmised kaks rallit on sellised, mida ma naudin. Mõlemal on minu jaos ka oluline tähendus. Portugal oli esimene MM-etapp, kus ma kunagi osalesin. Sardiinia on aga koht, kus ma jõudsin esimest korda poodiumile ning lõpuks teenisin ka esimese võidu,“ rääkis Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel.

„Kohati on tegemist väga kiirete rallidega, kuid samamoodi võivad nad olla autode jaoks karmid. Seda viimast kogesime eelmisel aastal,“ sõnas Tänak.

Sel hooajal tehniliste probleemidega heidelnud Toyota pidi järgmisteks rallideks olema igatahes hästi valmis.

„Tiim on teinud väga head tööd ning usun, et oleme katsumusteks hästi valmis. Tšiilis saavutatud võit oli meie jaoks väga oluline. See on aidanud meid õigele teele tagasi. Peame suutma keskendumist hoida ning võtma kahelt järgmiselt rallilt korralikud punktid,“ lisas saarlane.