Ott Tänak: eelistaksin kompaktsemat kahepäevast rallit nelja päeva pikkusele

Nagu muu spordimaailm, on ka WRC võistluspausil. Valitsevale maailmameistrile Ott Tänakule on uus elukorraldus, mis on võimaldanud tal juba terve kuu kodus perega aega veeta. Mehe sõnul mööduvad ta päevad uues kodutalus erinevate kevadiste toimetustega ning igav kindlasti ei ole. „Naudin praegu kodus olemist, aeg on siin kiiresti läinud,“ sõnas Tänak.

Tema sõnul ei mõju treeningpaus vormile kuidagi halvasti ning pigem tekitab hoopis suuremat isu uuesti ralliauto rooli istuda. Lihtsam trennivariant on Tänakul ka kodus olemas, kuigi PlayStationi ette WRC-d mängima pole veel jõudnud, et kätt soojas hoida.

Hooaeg pandi pausile hetkel, kui Tänak oli uue meeskonnaga kõiki pinnaseid näinud ning ettekujutus oli just tekkimas. Nüüd on FIA poolt kuni mai lõpuni testimise keeld. Teisalt on meeskond alates Mehhikost palju toimetanud, insenerid on saanud uuendustega tegeleda ning varasemast üle jäänud testipäevad kuluvad enne järgmist etappi marjaks ära.

Kui kõik vahepealsed etapid on tühistatud, siis lahtine on veel Keenia ralli toimumine. Tänaku sõnul ei ole mõtet palju planeerida, sest keegi ei tea, millal midagi muutub.

Kuigi viimased rallid Rootsis ja Mehhikos toimusid lühendatud vormis, siis Tänakule meeldiks selline variant läbi hooaja. „Kahepäevane ralli polegi halb idee, inimesed tahavad midagi lühikest ja löövat. Kui teaksime ülesehitust algusest peale, siis suudaksime põnevust hoida lõpuni välja,“ ütles Tänak. Tema sõnul võiks kilometraaži rohkem olla ja teha pikemad võistluspäevad. „See tähendab, et saan kaks päeva kauem kodus olla,“ ütles mees naerdes.

Koroonaviiruse pärast on saarlane aga loomulikult mures. „Saaremaal ei ole olukord kindlasti lihtne. Olen üritanud perega kontaktis olla ja loodan, et nad on piisavalt sügaval metsas peidus,“ ütles Tänak.