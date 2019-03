Ott Tänak dramaatilise hommikupooliku järel: ma ei tea, kuidas Ogier'le aeg määrati, aga Citroenil läks igatahes hästi...

Olukorra põhjustas Esapekka Lappi, kes libises ühes kitsas kurvis teelt välja ning jäi niimoodi kinni, et pool autot oli tee peal. Kuigi temast oli võimalik mööduda ning Kris Meeke ja Elfyn Evans seda ka edukalt tegid, otsustasid korraldajad, et igaks juhuks antakse katsele punane lipp.

Kõige rohkem kasu lõikas otsusest ilmselt Sébastien Ogier, kelle autol oli enne seda rehv purunenud. Ogier oleks ilmselt muidu rohkem kaotanud, kuid korraldajad määrasid talle lõpuks 22,4-sekundilise ajakaotuse.

Tänaku sõnul võis Citroen lõpplahendusega väga rahule jääda. "Ma ei tea, kuidas nad Ogier'le aja määrasid, aga Citroenil läks igatahes hästi," sõnas Tänak.

Enda sõiduga jäi Tänak suures plaanis rahule. "Oli okei hommikupoolik. Ei midagi erilist. Kindel sõit ja hea rütm, need on eriti tähtsad. Täna oli kindlasti lihtsam sõita kui eile, aga kindlasti mitte lihtne, sest see on väga karm ralli. Jah, hoidsin end hommikul tagasi ja piire kompama ei hakanud."