Ott Tänak avas uue lepingu tagamaid: ma tean täpselt, mida järgmiselt hooajalt ootan

Kui WRC-sarja kodulehekülg uuris Tänakult tema uue lepingu kohta, vastas eestlane: "Olen terve hooaja keskendunud MM-sarjale ja midagi pole muutunud. Tahan selle aasta lõpetada perfektselt ja just sellele ma kolmel viimasel rallil keskendun. Mul on taustajõud, kes töötavad järgmise aasta nimel. Mul endal pole selles osas suurt midagi teha, kuid ma ei lase end sellel segada. Inimesed teavad, mida ma järgmiselt aastalt tahan, ja mina saan keskenduda vaid Walesi rallile."

Ebaõnnestunud Türgi ralli tõttu kahanes Tänaku edumaa MM-sarjas 33-lt punktilt 17-le, kuid eestlane kinnitas, et mingit närvipinget ta hooaja kolme viimase ralli - Wales, Kataloonia, Austraalia - eel ei tunne. "Loodetavasti on rasked rallid meie jaoks möödas. Järgnevad etapid on sellised, kus me oleme tugevalt esinenud ja hästi sõitnud."

Tänak on varem saavutanud teise koha nii Walesi kui Austraalia rallilt ning lõpetanud Kataloonias kolmandana.

Ebaõnnestunud etapi kohta Türgis, kus eestlase Toyota ütles üles, sõnas Tänak: "Ausalt öeldes me ei oodanud, et oleme seal kiireimad. Aga siiski, kui asjad oleks läinud normaalselt, saanuksime rohkem punkte kui nüüd. Vähemalt punktikatselt saime midagi."

Walesi rallil algab ülejärgmisel nädalal, 3. oktoobril.