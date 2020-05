Ott Tänak avaldas enda lemmikauto, mis tõi Markko Märtinile omal ajal palju edu

WRC koduleht uuris Tänakult, mis on tema lemmikralli, -kiiruskatse ja -ralliauto WRC-sarja ajaloos. "See on üsna lihtne. Loomulikult on selleks Soome ralli," rääkis Tänak. "See on kiire ja tehniline ralli, kust saab palju adrenaliini."

"See ralli on raske sõitjate, mitte autode jaoks," lisas viimasel kahel hooajal Soomes võidutsenud saarlane. "Soomes tuleb sõita väga täpselt ning suruda piiri peal. Tegemist on väga kiire ja keerulise ralliga, mida naudin."

Soome rallilt pärineb ka kiiruskatse, mida Tänak kõige rohkem hindab - Päijala. "Arvestades seda adrenaliini, mida sealt saab, lisaks veel täpsust, kiirust, suurt teed, palju erinevaid kurve ja hüppeid - see katse nõuab väga palju keskendumist."

Missugune ralliauto on Tänakule kõige südamelähedasem? "Ford Focus RS 03 on minu jaoks eriline. Mul õnnestus kunagi Eestis ühel kohalikul võistlusel sellega sõita. Sellega sõitmine meenutab PlayStationiga mängimist, sest see oli lihtne ja masin teeb, mida sa tahad. Tean, et see on väga keeruline auto , aga see põhimõtteliselt isegi ei vajanud sõitjat, ehkki väga hea oli selle roolis olla."

Kõnealune masin tõi omal ajal palju edu ka Markko Märtinile. Just Ford Focus RS WRC 03 roolis noppis eestlane karjääri viiest etapivõidust kolm. Märtin võidutses sellega 2003. aastal Kreekas ja Soomes ning hooaeg hiljem Mehhikos. "Märtinil oli suur roll selle arendamisel. Mul väga vedas, et sain sellega korra sõita. Mõni on veel Eestis olemas ja mu plaan on sellega veel millalgi sõita."