Ott Tänak: arvan, et mina olin filmi kõige raskem osa

„Arvan, et ma olin selle filmi kõige raskem osa,“ tõdes lõbusas meeleolus Tänak. „Nad on teinud suure asja minu jaoks ja suure asja ka rallipubliku jaoks,“ kiitis ta filmitegijaid.

Samas märkis Tänak, et kui keegi läheneb talle kaameraga, siis ei pruugi ta kohe nendega kõige sõbralikum olla. „Ma ei ole suur kaamerate fänn,“ märkis ta. „Nad võivad tegelikult olla head inimesed, kuid kaameratega tulles nad minu jaoks seda ei ole.“

„Ma ei teinud tööd nende jaoks lihtsaks. Olin kindlasti keeruline eesmärk. Arvan, et nad tegid head tööd. Kõik filmiga seotud inimesed on teinud head tööd. See on olnud imeline.“

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja viskas selle kõige peale nalja, et 20 aasta pärast tuleb tema poolt välja film, kus räägitakse asjadest veel detailsemalt.