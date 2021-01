Ott Tänak Annuse juhtumist: tundub, et sopaloopimine on Eesti ajakirjanduses saanud igapäevaseks normaalsuseks

"Loed ja imestad.. Tundub, et sopaloopimine on Eesti ajakirjanduses saanud igapäevaseks normaalsuseks ja kirja pandud sõnade eest ei vastuta enam keegi," kirjutas Tänak Facebookis.

"See on väga karm näide, milleni võib süüdimatu ajakirjandus viia, sest selliseid spordi suurtoetajaid saame Eestis vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda... Ma loodan, et see Spordihing võtab siiski uuesti tule alla! Aitäh, meie asjatundlikele ajakirjanikele!" lisas Tänak irooniliselt.

Ehitusettevõte Merko suuromanik Toomas Annus teatas täna, et tema ja tema ettevõtted Merko ja Kapitel lõpetavad Eestis võistlusspordi toetamise, sest ETV saates «Pealtnägija» seostati Annust Eesti suusatamise dopinguskandaaliga.

"Kui 2019. aastal lõpetasime dopinguskandaali tagajärjel Eesti profisuusatamise toetamise, siis nüüd oleme eeltoodu tõttu paratamatult sunnitud lõpetama Eestis igasuguse võistlusspordi toetamise," teatas Annus meediale saadetud pressiavalduses. "Alates 2021. aastast ei toeta ei mina isiklikult, Merko ega Kapitel Eestis võistlussporti. Vabandan südamest kõigi meie heade sõprade ja partnerite ees, kellele olime oma kogusummas ligikaudu poole miljoni euro suuruse toetuse selleks aastaks lubanud ja kes olid sellega arvestanud. Palun teie mõistmist, Eesti Tennise Liit ja tennisistid, Merko Cup ja Merko Estonian Open tenniseturniiride korraldajad, Eesti Jalgratturite Liit ja Ampler Teami ratturid, Erki Noole Kergejõustikukool ja noored autosportlased. Kahjuks ei pea ma mõistlikuks ega võimalikuks jätkata spordi toetamist keskkonnas, kus sportlaste pattude eest tabab sponsorit meediapeks, mis kahjustab sponsorite mainet ja läheb vastuollu sponsorluse põhimõtetega."