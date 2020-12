Ott Tänak andis pärast uute rehvide testimist vaimuka ja sarkastilise kommentaari

Kui ralliportaal DirtFish uuris Tänakult, mis mulje uued rehvid jätsid, vastas eestlane: "See oli vist (Juha) Kankkunen, kes ütles, et rehvid on mustad ja ümmargused. Nad on ka praegu mustad ja ümmargused."

"Meil oli testiks üks päev ning seal oli sulalumi, tingimused olid keerulised ja me ei saanud rehvide piire kompida. Võtab veel aega, et neid tundma õppida, sest kindlasti on need rehvid teistsugused," ütles Tänak.

Eestlane lisas sarkastiliselt, et on rõõmus, sest saab esimese ralli nende uute rehvidega pidada just Monte Carlo keerulistes oludes.

"Monte Carlo on tõeliselt ilus koht, kuhu minna täiesti uute rehvidega," märkis ta.

2021. aasta hooaja avaetapp sõidetakse 23.-26. jaanuaril.