Ott Tänak 2022. aasta WRC-sarjast: tähtis on meeskondade suur arv, mitte uhked autod

"Peame eelarvet pisut koomale tõmbama. Kindlasti on see väiksema rahakotiga meeskondade jaoks liiga kallis," sõnas Tänak järgmise põlvkonna ralliautode kohta. "Ma arvan, et olulisem on suurem meeskondade arv, mitte aga uhked masinad."

Hyundai tiimis kihutav eestlane loodab, et uued autod on vähemalt sama kiired kui praegused. "Kõige tähtsam on, et autod oleksid kiired. WRC ei saa olla R5 tasemel."

"Ma olen kindel, et on kohti, kus saame masinaid kergemaks muuta. Akudes ja hübriiddetailides on pisut lisaraskust, kuid uudne turvaraam ja kere muudatused aitavad pisut kaalu säästa."

Tänaku sõnul on rahvusvahelisel autoliidul hetkel hea võimalus, et esimeste hübriidpõlvkonna autodega ralli MM-sarja atraktiivsemaks muuta.



"Võib-olla saaksime muuta autod praegusest kergemaks ja see teeks vaatemängu veelgi suuremaks. Kui autod on mängulisemad, on see ka lõbusam. Praegugi on vahva, sest autod on võimsad, kuid nende aerodünaamika ja geomeetria on väga head ning see muudab masina sõitjate jaoks stabiilseks ja ettearvatavaks. Autode juhtimine on tõeliselt lõbus ja lisab enesekindlust - peame hoolitsema, et see jätkuks," arutles Tänak.

"Ma ei tea, kas me oleme suured hübriidtehnoloogia fännid, aga me ei saa midagi muuta. Sport vajab kindlasti rohelisemat vaadet ja see on õige suund,” lisas eestlane.