OTSEPILT | WRC-etapi toimumine Eestis sai ametliku kinnituse!

WRC-etapp toimub Lõuna-Eestis 4.-6. septembril.

Eesti vabariigi valitsuse kodulehel on üleval tänase pressikonverentsi päevakorrapunktid, kus mainitakse MM-etapile raha eraldamist.

Allolevad punktid on võetud valitsuse kodulehelt:

18) rahandusministri esitatud punkti raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Kultuuriministeeriumile WRC rallietapi Rally Estonia korraldamiseks (1,5 miljonit eurot).

19) peaministri esitatud punkti vastastikuse mõistmise memorandum Eestis tipptasemel autoralli MM-sarja etapi korraldamiseks

Täpsemat infot kuuleb täna kell 13 algaval pressikonverentsil.



Autoralli MM-etapi pressikonverents

Tarmo Hõbe:" Neli aastat tagasi me hakkasime tänase eesmärgi nimel liikuma. Me olime valmis, et see juhtub kahe või kolme aasta pärast, aga läks paremini. Siit nüüd töö hakkab ja kahe kuuga teeme selle aasta parima etapi maailmas."

Urmo Aava:" See on unistuse täitumine. Seda energiat, mida me oleme korraldajatena kandnud, on vilja kandnud. Kui me läheme välismaale, on jäänud tava, et oleme väiksed. Ma arvan, et see on meie tugevus. Ma olen kindel, et kui me teeme selle ürituse ära, siis meie reaalsus muutub. See muutub sedasi, et Eestist saab maailma parim korraldaja."

Martin Helme:" Õnnitleme korraldajaid selle tohutult suure eeltöö eest. Sport tekitab inimestes alati väga palju häid emotsioone. Samas tekitab ka riigieelarves ka tulu. Soome võrdlus näitab, et neile tõi sarnane üritus 20 miljonit eurot tulu."

Tõnis Lukas:" Kui me midagi väga tahame, siis selle me saame. Õnn naeratas. Me taotlesime sama etappi paari aasta pärast. Me pole peale Moskva olümpiamänge nii suure jälgijaskonnaga üritust korraldanud. Siis me olime küll orjastatud, enam mitte."

WRC promootor:" Eelmise aasta rallide ülekanded ulatusid kuni 66 miljoni silmapaarini, Eesti ei saa olema erand."

Ratas:" See on kindlasti ajalooline hetk. Eestis toimub autoralli maailmameistrivõistluste etapp 4.-6. septembrini!"

Mida meie riigiisad eesotsas Jüri Ratasega siis otsustanud on? Kohe saame teada...

Tere, kõik rallihuvilised! Istung peaks kõigest paari minuti pärast algama.