OTSEPILT JA -BLOGI | Mida suudab Ott Tänak Saksamaa ralli testikatsel?

Saksamaa rallile läheb soosikuna vastu Ott Tänak (Toyota). MM-sarja üldliider on võidutsenud Saksamaal viimased kaks aastat järjest.

Tänak ise tunnistas ralli eel, et liidrikoha tõttu mingeid muutusi taktikalistes plaanides tegema ei hakata. "Eelmiste aastate võidud ei tähenda midagi. Uuel aastal algab kõik otsast peale," rääkis Tänak. "Alustame puhaste paberitega."

"Ma arvan, et hetkel veel erinevaid taktikaid kasutama ei pea. Tegelikult hooaeg on veel pikk ja palju rallisid veel minna," lisas Tänak. "Punkte jagada on ikka omajagu."

Nagu tavaks, sõidetakse Saksamaal nädalavahetusel justkui kolm rallit viinamarjapõldude kitsastel poristel teedel, metsade-külade vahel ja Baumholderi kulunud asfaldiga tankodroomil.

Saksamaa ralli eel on saarlasel kogutud 180 punkti. Talle järgnevad Sebastien Ogier (Citröen) ja Thierry Neuville (Hyundai), kellel kirjas vastavalt 158 ja 155 silma.

Täna õhtul algusega kell 20.08 sõidetakse esimene kiiruskatse, millel nimeks St Wendeler Land ja pikkust 5,2 km. Esimene kiiruskatse sõidetakse esmakordselt läbi juba hommikusel testikatsel, mis algab Eesti aja järgi kell 11.

Saksamaa ralli ajakava (tutvu kogu ajakavaga otseblogi järel):

Neljapäev

1. kiiruskatse (St Wendeler Land) 5.20km - kell 20:08

SAKSAMAA MM-RALLI Östbergil oli esimesel läbimisel ka probleeme. Nimelt oli tema parem tagumine ratas veidi lahti. Esimese läbimise on teinud ka Rovanperä konkurendid Östberg ja Kopecky. "Eesmärk on nautida asfaldil sõitmist. Kindlasti tuleb raske nädalavahetus. Veri ninast väljas võitu ei pea taga ajama," rääkis WRC2 Pro sarjas võistlev Rovanperä, kes sai ajaks 2.51,7. Takamota Katsuta saab kirja ajaks 2.52,5. Tasub meelde tuletada, et jaapanlane on sõitmas oma esimest rallit WRC-masinaga. Tänak pärast esimest läbimist kiireima ajaga!https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1164453615861473280 Greensmith kaotab Tänakule 6,2 sekundiga ja on hetkel 10. ajaga. Sordo sõidab praegu välja teise aja - 2.42,7. Ta edestab Neuville'i ja Latvalat 0,1 sekundiga! "Pingeline võistlus ootab ees, aga mitte nii tihe kui Soomes. Eesmärk on olla esikolmiku lähedal," rääkis eesootavast rallist Latvala. Latvala sõidab Neuville'ga välja võrdse aja - 2.42,8. "Kõik on võimalik. Ootan väga kruusal sõitmist, sest tean, et olen Citröeniga kruusal sina peale saanud. Loodetavasti näitame paremat kiirust kui Korsikal," rääkis Lappi pärast esimest läbimist. Lappi saab kirja 2.44,3 ehk praegu neljanda aja. "Ma arvan, et see on ilmselge," vastas Meeke küsimusele, mida ta Saksamaa rallilt ootab. Meeke sõitis korraks ka kraavist läbi, aga sai õnneks muredeta sõitu jätkata. Tema ajaks 2.45,5. Suninen sõidab välja aja 2.44,4, mis on hetkel neljas tulemus. Neuville edestab Ogier'd 0,1 sekundiga, Mikkelsen tegi vist kuskil vea, sest kaotab Tänakule 6,1 sekundit. Tänak seni ainsana alla 2.42 suutnud sõita. Ogier finišis, esimesel läbimisel kaotust Tänakule kogunes 1,3 sekundit. Otsepildis küll seda praegu ei näita, aga Tänak on juba korra katse läbinud ja saanud ajaks 2.41,6! Tänak on valmis testikatsele startima! Testikatse on nähtaval ka WRC Facebooki lehel!https://www.facebook.com/WorldRally/videos/2191617067614259/ Kohe-kohe on testikatse algamas.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1164446737190313984 Lappi ja Ogier on testikatseks valmis!https://twitter.com/CitroenRacing/status/1164441529244704771 Loe, mida rääkis Sordo Toyota huvist!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/dani-sordo-voimalikust-uleminekust-toyotasse-oige-summa-eest-olen-nous-soome-elama-kolima?id=87198015 Testikatseks on siin St Wendeler Land, millel pikkust 5,2 km. Ühtlasi on sama katse ka õhtul esimeseks kiiruskatseks. Tervist, rallisõbrad! Taas on kätte jõudnud järjekordne WRC-etapp, kui sellel nädalavahetusel rallitakse Saksamaal. Esimene kiiruskatse sõidetakse juba täna õhtul, aga kõigepealt läbitakse testikatse, mis algab kell 11 hommikul. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/jari-matti-latvala-koik-ootavad-mida-tanak-otsustab?id=87196843 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kui-suure-riski-julgevad-saksamaal-votta-tanaku-jalitajad?id=87194983 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-saksamaal-ott-tanak-eelmised-voidud-ei-loe-alustame-puhtalt-lehelt?id=87194859

Reede