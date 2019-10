OTSEBLOGI | Walesi ralli esimene täispikk päev lükatakse käima 11-kilomeetrise katsega

Walesi ralli

Walesis on veel väljas kottpime: https://twitter.com/thierryneuville/status/1179996907151724544

Avakatse tulemused:

Sellega tänaseks lõpetame, kohtume uuesti homme hommikul. Head õhtut!

Kajetanowicz lükkab Tänaku 13. kohale. Kui vaadata vaheaegu, siis ei saa eestlase kiiruse üle kurta - esimeses vaheajas edestas ta ju katse võitnud Meeke`i 0,4 sekundiga.

Homme läheb siis ralli täie hooaga käima. Kavas on üheksa kiiruskatset, millest esimene algab meie aja järgi kell 9.18.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1179837826596257792

Ka Rovanperä on Tänakust kiirem ja lükkab eestlase 12ndaks. Avakatse tulemused:

"Mootor jäi seisma," tunnistab Tänak. "Ja tuled näitasid valesti, sihtisid puudelatvu ja teed ei näinud."

Tänak saab 11. aja, kaotust Meeke`ile 8,8 sekundit.

Tänak suretas masina välja!

Neuville on sisuliselt esimene mees, kes jäi katsega rahule, kuid ütles, et pehmemad rehvid oleks töötanud paremini, ent tegi kompromissi.

Ogier saab 4. aja (+3,8).

Nüüd siis Ogier ja siis Tänak.

Neuville kaotab Meeke`ile 2,1 sekundiga ja läheb teiseks.

Argo: Ässad on valinud softid,ehk pehmed rehvid,ootame ära kes on kangeim.

Mikkelsen kaotab Solbergile ja läheb kolmandaks. Vahe Meeke`iga 4,1 sekundit.

"See oli keeruline, väga keeruline! Tundus nagu sõidaks jääl," sõnas Meeke.

Meeke uus liider - edestab Solbergi 3,3 sekundiga.

Latvala kurtis, et esiklaas oli udune, sest unustas klaasi soojenduse sisse panna, ja lisaks sõitis ühe kurvi pikaks. "Kindlasti kaotasime seal aega!" põrutas soomlane.

Suninen ütles, et tema rehvivalik oli "kohutav" ja ta tegi rajal ka "vigasid".

P. Solberg on jätkuvalt esimene ja M. Edwards Lappi järel kolmas.

Siiski ei - Latvala neljas (+2,4).

Latvala on vist liidriks tõusmas...

Optimist: Poleks mingi ime kui Lendav-Ott viimasena startides katse põhjad teeks =D. See on fenomenaalne kuidas ta ka halbades oludes suudab teistest peajagu üle olla! Aga pikk ralli ootab ees ja tänane ei näita midagi..

Uno: Tänak stardib homme siiski esimesena. Väike eelis tagumistega sees.

võhik: ma rallist võhik kuid kui homme samasugune rada siis peaks ju meie saarlasel mingi boonus tekkima

Argo: Ootame esikolmiku ära ,siis saame teada kes mis puust on tehtud, Saaremaa kadakas teeb oma tööd!

Suninen on alles kuues (+7,2).

Lappi tunnistab samuti, et katse oli väga keeruline: "Pidamist ei olnud üldse! Täiesti võimatu on masinale hinnangut anda."

Evaks: "Võistluspaus oli raske ja pikk, kuid siin ei läinud sugugi kergemaks. See oli tõesti väga keeruline katse!"

--: Otse eetris öeldi, et Oliver Solberg sündis ajal, kui Petter Solberg ei olnud veel abiellunud ja seega sai Oliver omale Rootsi kodakondsuse ja sellest on tingitud see Rootsi lipp

Ka Lappi jääb Solbergile alla, kuid on teine (+1,4).

Simo: Keerulised olud, pole ime et viimastena tulijatel halvem aeg on.

Targutajatele: Solbergil oli eest startides ilmselge eelis..Selle "Miki-Hiire" põhjal on väga vara järeldada kui roostes keegi on...

Argo: Mulle tundub ,või ongi rada nii tüma ,et esistartia suur eelis mängib rolli. Seega tuleb tänakul homme tõsine tööpäev!

Tidemand ütles, et oli märksa libedam, kui ta eeldas.

Evans on alles viies, kaotades Solbergile lausa 8,7 sekundiga!

Rally1: Solberg on teinud kõva aja ! Polegi mees nii roostes :D

Argo: No nii Adamo pani Breenile Vitsa likku soolvette!

Tidemand kaotab napilt Breenile ning läheb neljandaks (+5,0).

"Väga keeruline oli ja püüdsin lihtsalt vigadeta läbi tulla. Suur nädalavahetus on ees," sõnas Breen.

Argo: Tegin kiire arvutuse ja tulemus oli ,et kui tempo sama ja starditakse minutilise vahega ,siis Petter solberg püüab 24 km se Katsega eessõitja kinni!!!!

Breen saab alles kolmanda aja, kaotades Petter Solbergile 4,9 sekundiga.

Poom oli JWRC sarja meestest kuues, kiireimat aega näidanud Dennis Rädströmile kaotas ta 8,4 sekundiga.

Ja nüüd hakkavad WRC mehed tulema. Tänak neist 11ndana.

Poom sõnas, et oli väga libe ja keeruline katse: "Tuleb lõbus nädalavahetus!"

Roland Poom sõidab välja JWRC klassi kolmanda aja (3.15,4), kaotades kiireimale 4,9 sekundiga.

Ardo Teder: ameeriklased ei tea ,millal on õige aeg käiku vahetada.

Roland Poom on rajal.

Ameeriklased on tõesti kaks viimast, kui 11 meest on finišis.

Argo: Ameeriklased ei suuda üldse sõita kas seal pole enam üldse kurvilisi teid???

Nüüd siis JWRC masinad ja meie Roland Poom.

argo: Mis puhul on Isa ja poeg erineva lipu all sõitmas Oliver Rootsi ja Petter Norra lipu all???

Seitse meest on finišis. Esikolmik püsib muutumatu - P. Solberg, M. Edwards, O. Solberg.

MM-debütant Oliver Solberg kurtis, et tema esiklaas oli sõidu ajal täiesti udune ja ta ei näinud praktiliselt midagi.

Petter Solberg sõidab välja uue liidriaja 2.50,8. Tema poeg Oliver on kolmas (+10,4).

Kolm meest on finišis, Edwardsi aeg püsib parim.

Tänak stardib siis 26. mehena. WRC masinad alustavad Breeniga, kes on 16. startija.

Britt Matthew Edwards on esimesena finišis ajaga 2.52,8.

Esimesed masinad on rajal.

Rehvide informatsioon: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1179818050150948864

WRC meeste stardijärjekord on selline: 16. Breen, 17. Tidemand, 18. Evans, 19. Lappi, 20. Suninen, 21. Latvala, 22. Meeke, 23. Mikkelsen, 24. Neuville, 25. Ogier, 26. Tänak.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1179803298724868097

Kuna võistluspaigas on värskelt vihma sadanud, on rada väga libe. Libedus ei tohiks kogenud rallisõitjatele Walesi etapi puhul muidugi üllatuseks olla.

Esimese kiiruskatse rada: https://twitter.com/planetemarcus/status/1179810847570329600

https://www.instagram.com/p/B3KiBvPII_n/?utm_source=ig_web_copy_link

Juba kell 21.08 algab Walesi MM-ralli esimene kiiruskatse (3,58 km), kui mõõtu võetakse Oulton Parki ringrajal.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1179706435531354112

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1179720871306563585

Neuville on ka oma kolmanda läbimise ära teinud, aga teisest see parem ei ole - 2.58,5. Kohaks jääb ikka kuues.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-nagime-testikatsel-kui-keeruline-see-ralli-on?id=87636311

Päris läbi veel testikatse ei ole. WRC sõitjatest on vähemalt Neuville veel rajale minemas - kõik peavad testikatse trassi vähemalt kolm korda läbima.https://twitter.com/thierryneuville/status/1179685926278238209

Ants: Laupäeval on Tyre Fitting Zone (Newtown) SS13 ja SS14 vahel. 15 min. Veel on SS8 ja SS9 vahel tulede lisamise tsoon.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1179680322188972032

Kevin Kattai: kas terve laupäev pannakse samade rehvidega ka (st kas seda rehvivahetust ka ei ole)?

Hetkeseis:

Ei ole, jah. Walesi ralli eripära.

Ander Elevant: Kas laupäeval tõesti hoolduspausi pole?

Leping: Nad teevad lepingu siis, kui on selge kas Tänak on maailmameister või ei ole. Vastavalt sellele muutuvad numbrid ja sponsorite osalused. Nagu öeldakse:"Tule enne maailmameistriks, siis räägime sinu nõudmistest edasi"

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanaku-lepingust-ei-lohnagi?id=87633537

Neuville tõukab Tänaku hetkel seitsmendaks.

Meeke sõitis uue liidriaja, aga ka Lappi näitab head minekut. Hetkeseis:

On ikka kirjas - täna õhtul kell 21.08.

Tuutu: Mis kell esimene katse on? Ajakavas ei ole kirjas.

Teised läbimised on alanud - Tänak parandas oma aega 0,3 sekundi jagu.

R5 autoga sõitev Kalle Rovanperä (+7,3) lööb muuhulgas ka WRC autoga kihutavat Pontus Tidemandi (+9,3). Mads Östberg (+5,6) sõidab mõlemast veel kiiremini.

Hyundai roolis alles teist MM-rallit sõitev Breen teeb alustuseks väikese eksimuse ning kaotab 18,6 sekundit.

Ei ole siin midagi - Elfyn Evans põrutab Meeke'iga täpselt võrdse aja.

Lappi kaotab Meeke'ile 2,6 sekundit. Kas näeme juba, kuidas rada aeglasemaks muutub?

Sunineni kaotus Meeke'ile on 2,2 sekundit.

Latvala hetkel neljas - kaotust Meeke'ile 1,4 sekundit.

Mikkelsen kaotab Ogier'le 4,4 sekundiga, ent Meeke lööb prantslast 0,8 sekundiga ning läheb liidriks.

Neuville: "Teame, et esimesed mehed on väga kiired, aga peame ka ise üritama."

Neuville kaotab Ogier'le 1,3 sekundiga.

Ogier lööb Tänaku aja üle 0,1 sekundiga. "Võitlus Otiga tuleb ränk. Ta surub ilmselt kõvasti nagu alati, eriti ralli alguses, aga meie plaan on täpselt sama teha."

Tänakult küsitakse, mis talle selle ralli juures kõige rohkem meeldib, kuid kui eestlane vastama hakkab, otsustab telepilt katkeda. Nojah.

2.56,7 - Tänak paneb esimese märgi maha.

Tänak ongi nüüd rajal.

Paistab, et vähemalt tipud saavad testikatse sõita kuiva ilmaga, sadama peaks täna hakkama millalgi pärastlõunal.

Tervitused rallisõpradele! Walesi ralli testikatse peaks olema kohe-kohe algamas ning nagu tavaks on saanud, saab esimesena rajale minna MM-sarja üldliider ehk Ott Tänak.

