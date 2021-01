OTSEBLOGI | Torm räsis öösel Monte Carlo ralli hooldusala, mägedes ootavad sõitjaid lumised ja jäised olud!

Monte Carlo ralli laupäev

Tänasel esimesel katsel olud sellised: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1352843176021778432

Sebastien Ogier: "Täna on palju lumisemad olud, asfalti on vähe. Vähemalt on rehvivalikut lihtne teha. Kõige tähtsam on, et oleksime esimesed pühapäeval. Eks näis, kuidas läheb, aga kindlasti surume."

Östberg märkis, et kõik autod on välja läinud ainult naelrehvidega. See annab võibolla väikse vihje, millised olud neid mägedes ees ootavad.

Tänakuga tehti otseülekandes kiire intervjuu."Täna on väga teistsugused olud. Auto kallal tehti õhtul natuke tööd, eks näis, kas see toimib."Kas täna on päev, kus Ott Tänak ründab vastu? "Eks me saame näha," muigas ta.

Tänane teine katse (SS10) on see, kus Ott Tänak eelmisel aastal suure avarii tegi, ainult et sellele kohale on ehitatud šikaan.

Greensmithi autot hooldatakse täna lageda taeva all, telki ei hakatud enam üles panema. https://twitter.com/MSportLtd/status/1352839130686894081

All Live'i reporteri rollis olev Mads Östberg pani tähele, et Toyota laseb oma autosid madalamaks seadistada, mis võib tähendada, et lund on tegelikult katsetel vähem, kui nad eeldasid ja asfalti on ikkagi päris palju väljas.

Katsuta rääkis All Live'ile, et tänased katsed on päris jäised. Öösel on palju lund sadanud. "Palju lund ja musta jääd. Tuleb väga-väga keeruline."

Eile suure avariiga lõpetanud Pierre-Louis Loubet tänas oma mehaanikuid. Täna tagasi stardis. https://twitter.com/PL_Loubet/status/1352839648163340289

Monte Carlo autoklubi ametlik kinnitus, et rallipargis on nüüd kõik joonde aetud ja ralli jätkub probleemideta. https://twitter.com/ACM_Media/status/1352836127288422400

Torm räsis Gapi hooldusparkiPrantsusmaal Gapis asuv Monte Carlo ralli hooldusala sai reede õhtul tormis kannatada. DirtFish.com kirjutab, et lõhutud on mitmed WRC meeskondade boksialad, sealhulgas Toyota ja M-Sporti omad. Tuultele ei vandunud alla Hyundai kahekorruseline hoone. Tormikahjustuste tõttu kutsusid mitmed meeskonnad oma personali õhtul hotellidest tagasi hooldusalasse koristama ja boksialasid uuesti üles ehitama, sest laupäevased katsed algavad kohaliku aja järgi juba kell 6.30. https://twitter.com/sylv1gtr/status/1352757768273481731

Tänane stardijärjekord: 1. Pierre-Louis Loubet (Hyundai)2. Gus Greensmith (M-Sport)3. Takamoto Katsuta (Toyota)4. Dani Sordo (Hyundai)5. Thierry Neuville (Hyundai)6. Kalle Rovanperä (Toyota)7. Ott Tänak (Hyundai)8. Sebastien Ogier (Toyota)9. Elfyn Evans (Toyota)

