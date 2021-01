OTSEBLOGI | Tänakut kimbutavad suured probleemid! Neuville tegi võimsa katse, Ogier liigub kummaliselt aeglaselt

Monte Carlo ralli laupäev

Tänak on ka esikümnest välja langenud ehk punkte on loota vaid siis, kui homsele punktikatsele jõuab.

Meie reporter Jaan Martinson on igatahes hooldusala poole teel ja üritab sealt ka intervjuu teha, kui Tänak nii kaugele üldse sõita tohib.

Ei olegi vahetada, pani mingi kummiplönni veljele peale lihtsalt.

Lauri: Tänakul oli vist 1 varurehv hommikul kaasas. Kui nüüd 2 rehvi läinud, pole midagi enam vahetada.

"Velje ja maa vahel peab olema tükk kummi," ütleb ka Urmo Aava TV6 rallistuudios. "Kui rahuliku hooga sõita ja mitte koormata lõhkist rehvi..." 1.50 on hoolduspausini minna. "Kui saaks paremale taha panna, siis saab mööda teeäärt ja lund sõita," lisab Aava.

Tänak tuleb ülesõidul autost välja. Üritavad rehvi vahetada? Kas ta üldse hooldusalasse sõita tohib? "Tal peab mingitki kummi veljel olema, et hooldusesse jõuda."

Adrien Fourmaux tuli samuti velgede kolinal finišisse. Esimeses vasakkurvis olevast rehvi kaotanud. Camilli lõpetas kohe tema kannul.

Üldseis peale 10. katset (hetkeseis).

10. katse ajad (hetkel):

Tänakul nüüd tagumine rehv läinud. Kommentaare katse lõpust ei tulnud.

Tänak on finišis, kaotust Neuville'ile 8.50,8. Langeb üldarvestuses esikaheksast välja.

Mikkelsen on samuti finišis ehk Tänak lasi endast kolm autot mööda. "Pidamine on pidevalt madal. Võtsime väga rahulikult, ei tahtnud ühtegi viga teha. Meil on hea edumaa ja üritame seda kontrollida."

Üldseis: 1. Ogier, 2. Evans +14,3, 3. Rovanperä +50,3, 4. Neuville +51,7, 5. Sordo +1.33,2.

Tänak kaotab neljandas splitis 8.31,6... Sõnu pole.

Evans suretas ühes nõelasilmakurvis auto välja. Finišis kaotab ta Neuville'ile 46,1 sekundit ja jääb alla ka Ogier'le.

Ogier on finišis ja kaotab Neuville'ile 42,2 sekundiga. Neuville jääb nüüd prantslasest maha kokkuvõttes 51,7 sekundiga."Ei olnud üldse pidamist. Ma ei tea. Loodetavasti ei kaota ma 42 sekundit Elfynile. On teil tema splitte?"

Neljandas splitis kaotas Ogier Neuville'ile 42,6 sekundit. Evansi kaotus belglasele kolmandas splitis oli 35,5.

Tänak istub autosse tagasi, aga Järveojat ei paista. Evans on samuti Tänakust möödunud.

Tänak seisab jälle. 13,5 km peal.

Ogier' kaotus kolmandas splitis Neuville'ile 38 sekundit.

Rovanperä kaotab finišis Neuville'ile 24,2 sekundit ja jääb kokkuvõttes belglase ette 1,4 sekundiga. Soomlane ei saa aru, miks aeg nii halb on.

Punktikatse: Kui Ott punktikatsel startida saab, siis on veel hästi, tundub, et mootor on kottis

Tänak tuli kuulsast šikaanist läbi. Teises splitis kaotab Neuville'ile 4.18,4.

Ogier kaotab teises splitis Neuville'ile 30,9 sekundit!

Neuville ütles finišis, et üritab lihtsalt auto tee peal hoida ja ei tunne end üldse mugavalt.

Masendav nädalavahetus: Hyundail on sellel rallil iga päev midagi viga, pm igal katsel midagi. Reedel olid kojamehed ja mootoril väike probleem, eile oli mootor ja täna on ka midagi. Nii ei saa rallit sõita.

Neuville on finišis parima ajaga 16.28,3, edestades Loubet'd 12 sekundiga. Rovanperä kaotab talle kolmandas splitis 19,4 sekundit.

Tänak tõmbab jälle tee äärde. Rihmad lahti, autost välja. Tegu on siiski kordusega, öeldakse otseülekandes.

Tänaku täpike liigub jälle kaardi peal.

Tänak seisab kohe päris tõsiselt. Ogier on temast kohe möödumas. Ogier' enda esimene split polnud ka kiita. Kaotas Neuville'ile 16,0 sekundit.

Ülo: Väga kahju. Võiks öelda lausa masendav nädalavahetus fänni jaoks.

Tänak seisab. 6 km peal.

Katsuta lõpetab ajaga 16.58,9, kaotades Loubet'le 18,6 sekundiga. Neuville on kolmandas splitis Sordost 11,6 sekundit kiirem.

Tänak esimeses splitis Neuville'ist 28 sekundit maas. Pagan võtaks....

Neuville on kiireim ka teises splitis, Loubet kaotab talle 9,1 sekundit.

Greensmith kaotab finišis Loubet'le 32,5 sekundit. Aeg 17.12,8. "Arvasin, et tegin päris hea katse, aga aeg on šokeeriv. Võtab selle nädala hästi kokku."

Rovanperä esimene split nii hea ei ole. Kaotab Neuville'ile 9,1 sekundit, jääb alla ka Sordole ja Loubet'le.

Neuville läks samuti selles nõelasilmakurvis laiaks kus Greensmithki. Östberg pakub, et seal võib natuke jääd põhjas olla. Belglane võtab kõik nõelasilmakurvid tegelikult väga laialt.

"Palju lund rajal, oli veidi puhastamist. Ei võtnud kiiretel lõikudel palju riske," kommenteeris Loubet. Samal ajal läks Tänak rajale.

Neuville on esimeses splitis Sordost 3,1 sekundit kiirem. Loubet on samal ajal 10. katse finišis ajaga 16.40,3.

Sordo juhib esimeses splitis Loubet' ees 1,0, Katsuta ees 8,4 ja Greensmithi ees 12,4 sekundiga.

Katsuta kaotab esimeses splitis Loubet'le 7,4 sekundit. Kordusest näidati Greensmithi väikest libisemist nõelasilmakurvis, midagi hullu ei juhtunud. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352881555363012608

Loubet jõudis kuulsa šikaanini, mis ongi täpselt selle koha peal, kust Tänak mullu alla veeres. Esimeses splitis edestab Loubet Greensmithi 11,4 sekundiga. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1352880682884882432

Sellel katsel peaks olema lund terve katse ulatuses. Meenutame, et tegu on sama katsega, kus Tänak eelmisel aastal järsakust alla kihutas, kuid selle koha peal on nüüd šikaan, et sundida mehi kiirust maha võtma. Loubet on rajal! Stardijärjekord: Loubet, Greensmith, Katsuta, Sordo, Neuville, Rovanperä, Tänak, Ogier, Evans. https://twitter.com/Burgrid7/status/1352879064416190464

Läks selle 9. katsega, nagu läks. Keskendume nüüd sellele, mida veel päästa annab. Ja lõppude lõpuks, kui enam paremaks ei lähe, siis 5. koha eest saab ka 10 punkti ja pühapäeval on võimalik 5 lisaks teenida. 10. katse on kahe minuti pärast algamas.

rallifänn: keegi pole siin seda veel maininud, et Ott kaotas terve katse peale 1m20sek, enam vähem sama aeg mis oleks kulunud rehvi vahetamise peale. minu arust oli mees suunaga katsevõidu poole kui poleks rehv puruks läinud.

Sten: Kohe kui Ott ei ole esimene või puruneb rehv, siis on maha kantud mees. jah toyota on kiire, aga hyndai on piisavalt konkurentsivõimeline. Rehv oleks võinud puruneda mis tahes autoga sõites. hyundaiga liitumise peamiseks põhjuseks oli r5 autode hooldus ja disainimine. Mõeldi vähe tuleviku peale.

Kuna TV6 rallistuudios puudutati päris pikalt Draamateatri piletipoliitikat, siis olgu ka siin meie mõni päev tagasi välja kuulutatud hääletuse tulemused uuesti välja toodud. Urmo Aava ütles TV6-s, et kui publikut raja äärde lubatakse, siis tahetakse kaks paketti teha ka ürgrallifännidele, kes okste vahelt võistlust tahavad vaadata.

argo.: Vaadates ralli üldseisu,siis Olgem ausad,et Parim ralliauto on maailmas ikkagi Toyota! See hyndaiga sõitmine tundub ikkagi kuidagi kivist vee välja pigistamine. Vot ei mõista siiani,milleks oli Otil vaja Toyotast lahkumine?

Ei: Siin keegi kommenteeris, et Adamo virises Tänaku soorituse üle, mina loeks Adamo öeldust pigem välja, et auto pole piisavalt konkurentsivõimeline. "Ott tegi, mis suutis meie autoga, mis polnud aga ilmselgelt sama konkurentsivõimeline kui teistel. Pärastlõunal jõudsime natuke järele"

"Naised saunas rääkisid, et Urmo Aava on kitsipung ja ei luba Otepää ümbruses talverallit sõita," nöökis Margus Murakas TV6 rallistuudios Urmo Aavat. Rally Estonia direktor selgitas, et nii tõesti on, sest suvise MM-etapi nimel ei saa sellist riski võtta. "See on moraali ja läbipaistvuse küsimus," ütles Aava, viidates, et nad ei taha anda FIA-le ega WRC-le põhjust näpuga näidata: näed, teie mehed said teid juba talvel proovida.

Rait: Sõbrad... 6 katset on veel minna. Nagu näitas praegune, kõike võib juhtuda. Tõenäoliselt mitte vananeistril aga kõigil teistel küll. Usun, et teine koht on veel reaalne, rääkimata poodium. Elame veel!!

Igal pool mujal nimetati seda katset 9-ndaks, jah. Kaheksas katse tühistati juba mitu päeva enne ralli algust liikumispiirangute tõttu.

Tom: All live näitab tulemusi SS8 pähe. Kuigi tegelikult lõppes just SS9? Või olen ise millestki valesti aru saanud?

Turbo: Heal juhul saab veel oma tiimikaaslase kinni püüda, kui eile härra Adamo virises Tänaku üle siis täna hommikul ei tahaks ta intervjuud kuuldagi...

France: Nüüd siis on tänak ogieriga võrdne, mõlemal on olnud rehvi probleem, ogieril eile liidri kohalt, tänakul täna, aga vahe on meeletu ogieri kasuks, see suureneb kindlasti, kolmanda mehega on vahe juba üle minuti, uskumatu kindlusega Ogier teritab minna

argo.: Kas tõesti on seeralli tehtud nüüd selle rehvipurunemisega,et pool minutit lahutab poodiumikohast. Ogil nüüd ainult vormistamine ,

Vabandame!

rehv: Rehv oli maas esimesel vasakpoolsel rattal mitte tagumisel

Üldseis peale 9. katset:

9. katse ajad (hetkeseis):

Mikkelsen läheb sel katsel kuuendaks (+39,4) ja teeb oma esisõitjale suure-suure komplimenti. "Mul on maailma parim esisõitja:"

Evans kaotab finišis Ogier'le 17,8 sekundit. Üldseis: 1. Ogier, 2. Evans +10,4, 3. Rovanperä +1.08,3, 4. Neuville +1.33,9, 5. Tänak +1.38,1, 6. Sordo +2.01,4.

"Kohe alguses oli meil piruett ja järgmises kurvis oli lahtine kivi. Ilus hommik!" ütles Tänak.

Ogier sõidab katse põhjaks 13.16,2, edestades Sordot 19,2 sekundiga, Tänakut tervelt 1.20,2-ga. "Väga keerulised olud. Ei tundnud üldse, et meil naelrehvid oleks."

Tänak finišis, aeg on 1.01,0 kehvem kui Sordol. Rehv maas. Velg on samuti puruks. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352859949613907968

Kolmandas splitis kaotab Tänak Sordole juba 57,5 sekundit.

Evans kaotab Ogier'le esimeses splitis 11,1 sekundit.

Rovanperä kaotab finišis Sordole 3,4 sekundit.

Tänak kaotab teises splitis ehk 13 km peal Sordole 47,6 sekundit.

Tänak liigub väga aeglaselt! Autoga on midagi lahti.

Ogier esimeses splitis kiireim, Sordost 5,1 sekundit nobedam.

Neuville lõpetab hetkel neljanda ajaga 13,58,4, kaotades Sordole 23 sekundit. "Läksime kurvist otse. Ei kaotanud palju aega. Keeruline katse. Üritasime rütmi leida, aga see ei kestnud kaua."

Neuville kaotab kolmandas splitis Sordole 44 sekundit. Midagi on ka belglasega juhtunud.

Tänak kaotab esimeses splitis Sordole tervelt 21,6 sekundit!

Sordo sõidab katse põhjaks 13.35,4, Greensmithist 18,5 sekundit kiirem. Enne finišit lõikas korralikult läbi lumevalli kurvi. "Mõnes kohas on palju pidamist, teises vähem. Väga keeruline, väga lihtne on viga teha."

Tänak olevat 2 km peal korraks seisma jäänud.

Sordo pardakaamerast näitas, kuidas hispaanlasel auto ühes teravas kurvis libisema läks ja hoo päris maha võttis. Ootame Tänaku esimeses vaheaega. Rovanperä jäi esimeses splitis Sordole 1,9 sekundiga alla.

Katsuta on finišis ajaga 13.57,8, kaotades Greensmithile 3,9 sekundit. "Mõnes kohas on väga keeruline hinnata, kas see on must jää või lihtsalt läigib. Usaldan oma esiauto infot," ütles Katsuta.

Greensmith lõpetab katse ajaga 13.53,9 ehk Loubet'st 20,5 sekundit kiiremini.

Neuville jäi katsel korraks seisma. 7 km peal. Tema esimene split on Sordost 12,2 sekundit aeglasem.

Teises splitis edestab Greensmith Katsutat 13,7 ja Loubet'd 21,7 sekundiga.

Sordo sõidab Greensmithi esimese spliti 2,1 sekundiga üle. Loubet on finišis ajaga 14.14,4.

Katsuta kaotab Greensmithile esimeses splitis 12,3 sekundit ehk liigub enam-vähem samas tempos Loubet'ga. Nendest kaameranurkadest, mis meile pakutakse, tundub, et Katsutal on võrreldes kahe esimese mehega oma tuledega palju kehvem nähtavus. Loubet'l on tuled väga kõrgele seadistatud, Greensmith kannaks justkui nagu päikest endaga kaasas (loe: üle valgustatud).

Greensmith on esimeses splitis olnud Loubet'st 12,9 sekundit nobedam. Kas me näeme järgmistel autodel sama suuri ajavahesid?

Anname veidi aimu, millised tänased olud on. Ütleme nii, et siin suruvad vaid kõige julgemad hundid. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352852709813182464

9. katse on alanud. Loubet on rajal!

Eriti jäised peaksid olema SS9 viimased viis kilomeetrit. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352849400557662208

Rehvivalikud täna väga ei erine, aga näha on, et Toyotad on välja läinud kahe varurattaga, Hyundai ja M-Sport ühega.

Tänasel esimesel katsel olud sellised: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1352843176021778432

Sebastien Ogier: "Täna on palju lumisemad olud, asfalti on vähe. Vähemalt on rehvivalikut lihtne teha. Kõige tähtsam on, et oleksime esimesed pühapäeval. Eks näis, kuidas läheb, aga kindlasti surume."

Östberg märkis, et kõik autod on välja läinud ainult naelrehvidega. See annab võibolla väikse vihje, millised olud neid mägedes ees ootavad.

Tänakuga tehti otseülekandes kiire intervjuu."Täna on väga teistsugused olud. Auto kallal tehti õhtul natuke tööd, eks näis, kas see toimib."Kas täna on päev, kus Ott Tänak ründab vastu? "Eks me saame näha," muigas ta.

Tänane teine katse (SS10) on see, kus Ott Tänak eelmisel aastal suure avarii tegi, ainult et sellele kohale on ehitatud šikaan.

Greensmithi autot hooldatakse täna lageda taeva all, telki ei hakatud enam üles panema. https://twitter.com/MSportLtd/status/1352839130686894081

All Live'i reporteri rollis olev Mads Östberg pani tähele, et Toyota laseb oma autosid madalamaks seadistada, mis võib tähendada, et lund on tegelikult katsetel vähem, kui nad eeldasid ja asfalti on ikkagi päris palju väljas.

Katsuta rääkis All Live'ile, et tänased katsed on päris jäised. Öösel on palju lund sadanud. "Palju lund ja musta jääd. Tuleb väga-väga keeruline."

Eile suure avariiga lõpetanud Pierre-Louis Loubet tänas oma mehaanikuid. Täna tagasi stardis. https://twitter.com/PL_Loubet/status/1352839648163340289

Monte Carlo autoklubi ametlik kinnitus, et rallipargis on nüüd kõik joonde aetud ja ralli jätkub probleemideta. https://twitter.com/ACM_Media/status/1352836127288422400

Torm räsis Gapi hooldusparkiPrantsusmaal Gapis asuv Monte Carlo ralli hooldusala sai reede õhtul tormis kannatada. DirtFish.com kirjutab, et lõhutud on mitmed WRC meeskondade boksialad, sealhulgas Toyota ja M-Sporti omad. Tuultele ei vandunud alla Hyundai kahekorruseline hoone. Tormikahjustuste tõttu kutsusid mitmed meeskonnad oma personali õhtul hotellidest tagasi hooldusalasse koristama ja boksialasid uuesti üles ehitama, sest laupäevased katsed algavad kohaliku aja järgi juba kell 6.30. https://twitter.com/sylv1gtr/status/1352757768273481731

Tänane stardijärjekord: 1. Pierre-Louis Loubet (Hyundai)2. Gus Greensmith (M-Sport)3. Takamoto Katsuta (Toyota)4. Dani Sordo (Hyundai)5. Thierry Neuville (Hyundai)6. Kalle Rovanperä (Toyota)7. Ott Tänak (Hyundai)8. Sebastien Ogier (Toyota)9. Elfyn Evans (Toyota)

