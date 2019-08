OTSEBLOGI | Tänak tõusis taas ralli liidriks, Ogier on alajuhitavusega plindris

Saksamaa MM-ralli

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1164841115146735616

Aeg pausiks - järgmine katse algab kell 13.46.

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Katsuta kaotab Tänakule sel katsel lausa 51,8 sekundiga. 3. katse tulemused:

Greensmith kaotab Tänakule 18,6 sekundit. Ise räägib britt, et tundis end hästi ning imestab, et kaotust nii palju tuli.

Sordolt suurepärane katse: kaotust Tänakule tuleb küll 6,2 sekundit, aga aeg on kolmas.

Latvala tuleb neljanda ajaga - kaotust Tänakule 7,7 sekundit.

Esapekka Lappi kaotab finišis Tänakule 10,4 sekundit. Tasub meeles pidada, et tagumistele startijatele on olukord esimestest pisut keerulisem, kuna tee peal on rohkem sodi.

Kris Meeke finišis - aeg kolmas, kaotust eestlasele 7,6 sekundit.

Splittide järgi on sel katsel ka Dani Sordo suutnud head tempot näidata. Teises splitis on ta Neuville'iga võrdse ajaga, 1,2 sekundit Tänakust tagapool.

Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/paddocknews/status/1164831535532351493

Mikkelsen alustas katset küll lubavalt, kuid kaotab finišis ikkagi 9,4 sekundit.

Neuville: "Näeme, et kui Tänak tahab, suudab ta veel kiiremini sõita."

Neuville kaotab finišis Tänakule 2,4 sekundit ning eestlane tõuseb ühtlasi ka taas ralli liidriks.

Ogier: "Tegin ühel ristmikul väikese vea ja suretasin auto välja."

Ogier finišis - kaotust Tänakule koguneb lõpuks päris omajagu, 8,8 sekundit.

Viimases splitis on Ogier Tänakust 6,3 sekundit maas.

Teemu Sunineni jaoks on võistluspäev lõppenud.https://twitter.com/MSportLtd/status/1164829943752036352

Tänak: "Rütm oli juba parem, aga arenguruumi veel on. Rallit on veel palju minna."

Tänak finišis - 12.26,4 on ajaks.

Teises splitis on samal ajal Tänaku edu Neuville'i ees 1,2, Ogier' ees 4,3 sekundit.

Mikkelsen on sel katsel natuke paremat hoogu näitamas - esimeses splitis on ta Tänakust 2,2 sekundit aeglasem, aga edestab Ogier'd 1,4 sekundiga. Prantslane kurtis avakatse järel alajuhitavuse üle.

Neuville kaotab esimeses splitis Tänakule 1,1 sekundit.

Esimesest splitist on nüüd nii Tänak kui Ogier läbi tulnud - prantslane kaotab seal 3,6 sekundiga!

6,3 km, 9,89 km, 13,53 km, 19,35 km. Finiš on 22 kilomeetri peal.

Saksamaa: Mis kilomeetritel on sellel katsel splitid.

Ott Tänak on kolmandale katsele startinud!

Enne seda veel saame teada, et Teemu Suninenil olid tõepoolest mingisugused tehnilised probleemid. Mehed üritavad veel autot käima saada, aga suurest mängust on nad niiehknaa väljas.

Järgmise katseni on ligi veerand tundi aega - paras aeg väikeseks kohvipausiks!

Ralli üldseis pärast 2. katset: suur kolmik kipub eest ära rebima.

2. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Tänak teine.

Katsuta kaotab finišis Neuville'ile koguni 43,2 sekundit ning jääb alla ka WRC2 autodele.

Greensmith kaotab Neuville'ile finišis 15,6 sekundit.

Dani Sordo sõidab välja kuuenda aja - kaotust Neuville'ile 7,2 sekundit."Tee on mõnes kurvis juba päris porine. Teen, mida suudan."

Suninen igatahes endiselt seisab, lisainfot hetkel ei ole.

Latvala tuleb Meeke'iga enam-vähem samasse temposse - viies aeg, Neuville'ist 5,8 sekundit maas. Soomlane raputab pead. "Tegin väikeseid vigu, aga üldiselt oli enam-vähem okei."

Katsuta kaotab juba esimeses splitis 17,0 sekundit. Väidetavalt oli ta kõige esimeses tagasipöördes auto välja suretanud.

Lappi finišis viies - kaotust Neuville'ile 10,4 sekundit.

Meeke tuleb finišisse neljanda ajaga - kaotust Neuville'ile 5,0 sekundit. Juba esimese katsega tulevad päris korralikud vahed sisse!

Ka M-Spordil ei tundu hetkel rohkem täpsemat infot avalikustamiseks olevat.https://twitter.com/MSportLtd/status/1164817766320181250

Splitid räägivad seda, et seni pole keegi esikolmikule väga lähedale saanud. Meeke on ehk neile kõige lähemal, kuid kaotab ikka Ogier'le sekundiga, Lappi on Mikkelseniga samas rütmis kulgenud.

Mikkelsen ei suuda rütmi leida - ta kaotab finišis 10,8 sekundiga.

Meeke on igatahes Suninenist mööda pääsenud. Soomlase autol oli kapott üles tõstetud. Tehniline mure?

Neuville: "Üritasime! Auto libises pisut palju, aga tundub, et see on lihtsalt tee olukorrast."

Neuville finišis - edu Tänaku ees 1,7 sekundit.Suninen on kaardilugejaga koos autost väljas ning masin paistab keset teed seisvat!

Suninen seisab?

Viimases splitis on Neuville Tänakust juba 1,5 sekundit eespool. Belglane näitab suurepärast tempot.

Ogier kaotab finišis Tänakule 1,6 sekundit.

Tänak: "Teekate pakkus paar üllatust, pidamine aeg-ajalt muutus. Päris ideaalset rütmi me veel ei leidnud."

Kolmandas splitis on liidriks läinud hoopis Neuville, kes edestab seal Tänakut 0,2 sekundiga.Eestlane on samal ajal turvaliselt finišis - ajaks 10.42,1.

Ogier on ka kolmandas splitis Tänakust poole sekundiga maas.

Neuville ja Ogier on teises splitis samal ajal täpselt viigis - 0,5 sekundit Tänakust maas.

Mikkelsen on ehk väikese eksimuse teinud - esimeses splitis on ta Tänakust juba 2,1 sekundit maas.

Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/planetemarcus/status/1164815000852058112Teises splitis on Ogier Tänakust 0,5 sekundit maas.

Neuville on avasplitis Tänakust 0,7 sekundit aeglasem, edestades Ogier'd seega ühe kümnendikuga.

Esimeses splitis on Tänak Ogier'st 0,8 sekundit kiirem.

Stardiintervallid on kaheminutilised, nii et ka Ogier on juba rajal.

Ilm Saksamaal on ilus: soojakraade on üle 20 ning päike särab. Vihma sel nädalavahetusel oodata ei ole.

Ott Tänak on rajal!

Tänane stardijärjekord:1. Tänak, 2. Ogier, 3. Neuville, 4. Mikkelsen, 5. Suninen, 6. Meeke, 7. Lappi, 8. Latvala, 9. Sordo, 10. Greensmith, 11. Katsuta.

Täna minnakse küll osaliselt viinamarjaistanduste vahele, ent kõige ohtlikumad ja tehnilisemad sektsioonid jäävad pühapäeva. Tänane esimene katse sisaldab endas ka mitut laia ja avarat lõiku.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1164810757051076608

Kõik WRC ässad on teinud sama rehvivaliku: viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1164809126251134977

Tere hommikust! Saksamaa ralli reedese päeva esimese katse alguseni on jäänud veel alla 15 minuti ning on viimane aeg ka meie tänase blogiga alustada.

1. katse ajad on teie ees. Kohtumiseni homme kell 11.14!

Tänak finišis parima ajaga. Sordost 0,8 sekundit kiirem. Aga kus on tema masina küljepeeglid?

Ogier on Neuville'ist 0,1 sekundit kiirem ja Sordost 0,1 sekundit aeglasem! Prantslane teiseks. Mida teeb Tänak?

Neuville kaotab Sordole vaid 0,2 sekundiga ja läheb teiseks.

Mikkelsen ütles, et kartis rehvi purunemist ja võttis lõpu ettevaatlikumalt. Aeg kuues (+1,7).

Paremusjärjestus hetkel: 1. Sordo 2.40,2, 2. Meeke +0,6, 3. Latvala +0,8, 4. Suninen +1,1, 4. Lappi +1,1, 6. Greensmith +2,2.

Lappi (Citroen) tegi väikse vea, sõites šikaani laiaks. "Nii juhtub, kui sa piire kompad!" Aeg 2.41,3, Sordole kaotust 1,1 sekundit.

Latvala jääb Sordole vaid 0,8 sekundiga alla - 2.41,0.

Dani Sordo (Hyundai) sõidab põhjad - 2.40,2. Greensmithist 2,2 sekundit nobedam. "Miks mitte võita? Selleks me siin oleme! Aga ralli on veel pikk, see oli alles esimesed 5 km. Homme on suur päev!"

Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) lööb Katsuta aja kahe sekundiga üle - 2.42,4.

Esimest korda Toyota WRC autoga MM-rallil osalev Takamoto Katsuta läheb katset juhtima ajaga 2.44,4. Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5 evo) oli enne teda 4,2 sekundit aeglasem.

Östberg (Citroen C3 R5) käis veidi rajalt väljas ja maandus katse aegades Kopecky ja Östbergi vahele ajaga 2.50,8 (+1,2 kaotust tšehhile).

Jan Kopecky (Škoda Fabia R5) sõidab Fiesta R5-ga sõitva Camilli aja 2,3 sekundiga üle. Uued põhjad on 2.49,6.

Camilli on finišis ajaga 2.51,9.

Katse algus on pisut edasi lükkunud. Eric Camilli saab lähte kell 20.13.

Sebastien Ogier poodiumiintervjuus: "Ei ole kunagi lihtne Tänakut peatada. Ta on kiire ja on seda tõestanud. Peame suuri punkte püüdma ja üritama talle lähedamale pääseda."

Stardijärjestus esimesel katsel: 1. Camilli (kell 19.45), 2. Kopecky, 3. Östberg, 4. Rovanperä, 5. Katsuta, 6. Greensmith, 7. Sordo, 8. Latvala, 9. Lappi, 10. Meeke, 11. Suninen, 12. Mikkelsen, 13. Neuville, 14. Ogier, 15. Tänak (kell 20.13).

M-Spordi eksboss Malcolm Wilson räägib WRC otseülekandes endiselt Ott Tänaku püüdmisest. "Ta tahab kindlasti septembri lõpuks asjad selgeks saada," ütles Wilson. Kuulujuttude kohaselt olla Tänakut täna ka hooldusalas M-Spordi boksis nähtud.

Avatseremoonia on täies hoos: https://twitter.com/DriversYt/status/1164575856921997312

Värsked kuulujutud ja Saksamaa ralli eelvaade siin!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-uue-hooaja-kalendri-kuulujutud-saksamaa-ralli-eelvaade-toyota-on-rajal-uute-autodega?id=87202465

Tänaku värske kommentaar hommikusele testikatsele!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-tanak-taastasime-asfalditunnetuse-nuud-tuleb-hakata-suruma?id=87201129

https://twitter.com/thierryneuville/status/1164505536202715136

Ka Citröen annab teada, et nende jaoks on testikatse läbi!https://twitter.com/CitroenRacing/status/1164502121909276672

Järjestus:

Östberg sõitis testikatsel korralikult teelt välja!

Toyota meeskond annab teada, et testikatse on lõppenud!https://twitter.com/TGR_WRC/status/1164498098418343936

https://twitter.com/JLaupsien/status/1164495756398596106

Neuville sõidab neljandal läbimisel välja Lappiga sama aja, kaotust Ogier'le ja Tänakule vastavalt 0,3 ja 0,2 sekundit.

Ogier läheb neljandal läbimisel omakorda Tänakust mööda, saades ajaks 2.39,7.

Vahed on testikatsel väiksed, esiviisik vähem kui sekundi sees.

Võimsa aja sõidab Lappi, kes möödub Ogier'st ja tõuseb teiseks. Tänakule jäi ta alla vaid 0,2 sekundiga. Oma kolmanda läbimise tegi vahepeal Latvala, kes oma aega ei parandanud, kaotades senisele parimale ajale (2.41,3) 0,1 sekundiga.

Vahepeale ka midagi väljaspool Saksamaa rallilt! Mine tea, kas Bottas teeb Räikköneni ja võtab tulevikus samuti WRC-sarjast osa.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/bottas-sai-taas-kiita-lappi-ta-soitis-toeliselt-hasti?id=87199737

Mikkelsen tõuseb viienda läbimisega neljandaks - ajaks 2.41,2.

Sordo sõidab välja 2.40,7, millega hoiab jätkuvalt kolmandat positsiooni. Kolmandat läbimist pole tippudest teinud veel ainult Latvala.

Pea kõik parandavad aega, aga Tänakule keegi vastu ei ole saanud!

Siin ka video, kus on natuke näha avariid, mis põhjustas testikatse ajutise katkestamise.https://twitter.com/lolo62500/status/1164483765932036096

https://twitter.com/MotorsportSkoda/status/1164483542996455424

Ogier parandab kolmandal läbimisel samuti aega, aga eestlasest jääb siiski maha. Tema ajaks läheb kirja 2.40,3.

Katse on taas käimas ja Tänak sõidab kolmandal läbimisel uue kiireima aja - 2.39,8, alistades täna esimesena 2.40 piiri.

Väidetavalt on WRC2 sõitja Nicolas Ciamini väljasõidu tõttu katse ajutiselt peatatud.

Mikkelsen on ainsa WRC mehena läbinud testikatse neli korda, aga viimasel läbimisel aega ei parandanud. Tema parim jätkuvalt 2.44,2, mis on hetkel 9. aeg.

Latvala saab teisel läbimisel kirja 2.41,3, mis on neljas aeg.

Mikkelsen käis murul.https://twitter.com/ma_ipp/status/1164470145416335361

Siiski-siiski. Meeke on teinud teise läbimise ja saanud kirja seitsmenda aja - 2.42,5.

Vahepeal ükski WRC sõitjatest testikatset uuesti läbinud pole.

Lappi stiilinäide:https://twitter.com/planetemarcus/status/1164466383914184707

Suninen läbib katse ka kolmandat korda ning saab kirja Lappiga sama aja - 2.41,4.

Praegune paremusjärjestus testikatsel.

Sordo läheb omakorda Lappi ette, kaotades Ogier'le 0,4 sekundiga. Kahe mehe vahele mahub veel Tänak.

Korraliku avalduse teeb Lappi, kes kihutab välja 2.41,4, mis on hetkel kolmas aeg.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-evansi-vigastus-ei-pane-m-sporti-rally-estoniast-loobuma?id=87198453

Neuville parandab aega, aga Ogier'st jääb siiski 1,3 sekundi kaugusele.

Sarnaselt teistega parandab aega ka Mikkelsen, ta on esimesest läbimisest 3,3 sekundi võrra kiirem ja saab ajaks 2.44,4.

Suninen parandab samuti aega ja tõuseb viiendaks,.

Ogier ja Tänak on katse juba teist korda läbinud. Mõlemad parandavad aega, aga kiireim on prantslane (2.40,8). Tänak kaotas talle 0,1 sekundiga.

Östbergil oli esimesel läbimisel ka probleeme. Nimelt oli tema parem tagumine ratas veidi lahti.

Esimese läbimise on teinud ka Rovanperä konkurendid Östberg ja Kopecky.

"Eesmärk on nautida asfaldil sõitmist. Kindlasti tuleb raske nädalavahetus. Veri ninast väljas võitu ei pea taga ajama," rääkis WRC2 Pro sarjas võistlev Rovanperä, kes sai ajaks 2.51,7.

Takamota Katsuta saab kirja ajaks 2.52,5. Tasub meelde tuletada, et jaapanlane on sõitmas oma esimest rallit WRC-masinaga.

Tänak pärast esimest läbimist kiireima ajaga!https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1164453615861473280

Greensmith kaotab Tänakule 6,2 sekundiga ja on hetkel 10. ajaga.

Sordo sõidab praegu välja teise aja - 2.42,7. Ta edestab Neuville'i ja Latvalat 0,1 sekundiga!

"Pingeline võistlus ootab ees, aga mitte nii tihe kui Soomes. Eesmärk on olla esikolmiku lähedal," rääkis eesootavast rallist Latvala.

Latvala sõidab Neuville'ga välja võrdse aja - 2.42,8.

"Kõik on võimalik. Ootan väga kruusal sõitmist, sest tean, et olen Citröeniga kruusal sina peale saanud. Loodetavasti näitame paremat kiirust kui Korsikal," rääkis Lappi pärast esimest läbimist.

Lappi saab kirja 2.44,3 ehk praegu neljanda aja.

"Ma arvan, et see on ilmselge," vastas Meeke küsimusele, mida ta Saksamaa rallilt ootab.

Meeke sõitis korraks ka kraavist läbi, aga sai õnneks muredeta sõitu jätkata. Tema ajaks 2.45,5.

Suninen sõidab välja aja 2.44,4, mis on hetkel neljas tulemus.

Neuville edestab Ogier'd 0,1 sekundiga, Mikkelsen tegi vist kuskil vea, sest kaotab Tänakule 6,1 sekundit. Tänak seni ainsana alla 2.42 suutnud sõita.

Ogier finišis, esimesel läbimisel kaotust Tänakule kogunes 1,3 sekundit.

Otsepildis küll seda praegu ei näita, aga Tänak on juba korra katse läbinud ja saanud ajaks 2.41,6!

Tänak on valmis testikatsele startima!

Testikatse on nähtaval ka WRC Facebooki lehel!https://www.facebook.com/WorldRally/videos/2191617067614259/

Kohe-kohe on testikatse algamas.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1164446737190313984

Lappi ja Ogier on testikatseks valmis!https://twitter.com/CitroenRacing/status/1164441529244704771

Loe, mida rääkis Sordo Toyota huvist!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/dani-sordo-voimalikust-uleminekust-toyotasse-oige-summa-eest-olen-nous-soome-elama-kolima?id=87198015

Testikatseks on siin St Wendeler Land, millel pikkust 5,2 km. Ühtlasi on sama katse ka õhtul esimeseks kiiruskatseks.

Tervist, rallisõbrad! Taas on kätte jõudnud järjekordne WRC-etapp, kui sellel nädalavahetusel rallitakse Saksamaal. Esimene kiiruskatse sõidetakse juba täna õhtul, aga kõigepealt läbitakse testikatse, mis algab kell 11 hommikul.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/jari-matti-latvala-koik-ootavad-mida-tanak-otsustab?id=87196843

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kui-suure-riski-julgevad-saksamaal-votta-tanaku-jalitajad?id=87194983

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-saksamaal-ott-tanak-eelmised-voidud-ei-loe-alustame-puhtalt-lehelt?id=87194859