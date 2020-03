OTSEBLOGI | Tänak tõusis Mehhiko rallil teiseks, sõita jääb vaid kolm publikukatset

Mehhiko ralli: laupäev

Järgmine katse algab kell 2.38. Raske näha, et Suninen oma teist kohta tagasi hakkab võtma, aga ka publikukatsetel võib kõike juhtuda.

Üldseis peale 18. katset:

Ogier ka finišis. 18. katse ajad:

Suninen ütles, et tal oli probleeme rehvide soojaks saamisega ja seetõttu ka sõiduviga sisse lipsas, kuhu aega kaduma läks.

Finišis kaotab Suninen Tänakule koguni 9,4 sekundit.

Suninen kaotab viiendas splitis Tänakule juba 7,5 sekundit! Teine koht on meie!

"Mul pole aimugi [kas sellest piisas]. Ma ei saa suruda, teen kõik, mis suudan."

Tänak sõidab finišis omakorda Neuville'i aja 0,4 sekundiga üle.

Neuville läheb finišis liidriks tervelt 14 sekundiga Evansi ette.

Finišis juhib Evans 5,2 sekundiga Greensmithi ja 17 sekundiga Rovanperä ees.

Sunineni täpike kaardi peal on üldse kuskil mägede vahel kraavis. Seetõttu ilmselt ei jookse ka tema vaheajad läbi. Telepilt neid veel näidanud pole.

AL: Kõik võtavad asja kuidagi mõstlikult ainult Neuville üritab midagi tõestada, vot ei mõista kuhu tal kiire on enam.

Tänak kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundit. Ootame siia nüüd Sunineni, ülejäänud vastasseisud enam pinget ei paku.

Neuville sõidab Evansi esimese spliti 2 sekundiga üle.

Evans edestab esimeses splitis Greensmithi 1,7 ja Rovanperät 2,9 sekundiga.

Greensmith edestab esimeses splitis Rovanperät 1,2 sekundiga.

18. katse on alanud.

Järgmine katse algab Eesti aja järgi kell 1.08.

Üldseis pärast 17. katset:

17. katse ajad:

Ogier kaotab finišis Tänakule 5,1 sekundit. Võttis rahulikult.

Suninen kaotab finišis Tänakule 2,9 sekundit. Kokkuvõttes püsib Sunineni edu Tänaku ees 3,1 sekundit. Lõpp kisub kohe eriti põnevaks täna!

Viimases splitis kaotab Suninen Tänakule 3,2 sekundit.

Tänak finišis parima ajaga 10.37,1. Neuville kaotab 0,4, Evans 12,2, Rovanperä 17,5 ja Greensmith 21,4 sekundit. Ootame Sunineni...

Suninen on esimeses splitis Tänakust 2,9 sekundit aeglasem.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 0,4 sekundit kiirem. Teises splitis edestab Neuville Evansit juba 6,5 sekundiga.

Neuville juhib esimeses splitis Evansi ees 4 sekundiga.

Evans edestab esimeses splitis Rovanperät 2,9 ja Greensmithi 3,9 sekundiga.

17. katse on alanud. Greensmith on rajal.

Nüüd siis on ka info WRC All Live reporteriteni jõudnud...

Ei toimu jah.

Kristjan: Väidetavalt on kinnitatud, et PowerStage’i ei toimu ehk lisapunkte ei jagata.

Üldseis peale 16. katset:

16. katse ajad:

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 1,1 sekundit, Tänakut edestab 1,4-ga.

Suninen jääb finišis Tänakule ikkagi alla! Ühes 90-kraadises kurvis lasi pikaks ja jäi korraks seisma. Kaotust Neuville'ile kogunes 3,1 ja Tänakule 0,6 sekundit.

"Uskumatult paha tunne. Nii üllatav. See ei tööta praegu üldse," ahastas Tänak finišis.

Tänak kaotab finišis Neuville'ile 2,5 sekundit. Katse lõpus on kuhugi aega kaduma läinud.

Pets: Sunnineni split 1 aeg on tegelt split 2 aeg, split 2 aeg tegelt split 3 aeg

Suninen edestab neljandas splitis Tänakut 1,9 sekundiga.

WRC kodulehe ametlikus teates kinnitatakse, et 21. kiiruskatse jääb viimaseks ja poodiumitseremooniat ei toimu. Punktikatse kohta ei sõnagi.

WRC All Live'il on mingid teised splitid kuskil. Nemad teatavad, et Suninen on kolmandas splitis Tänakust hoopis kiirem.

Mis on juhtunud Sunineniga? Esimeses splitis kaotust juba 1.52,5. Ogier kaotab Tänakule 1,1 sekundit. Tänak on seni parim olnud ka teises ja kolmandas splitis.

FIA teatas pressikonverentsil infot, mis me ka varem välja kuulutasime: tänased katsed sõidetakse lõpuni ja siis hakkavad meeskonnad kohvreid pakkima, et Euroopasse tagasi minna. WRC tiimid olid kõik ühehäälselt otsuse poolt.

Tänak läheb esimeses splitis liidriks, Neuville kaotab talle 0,5, Evans 2 sekundit.

Tänakul oli katse alguses kohe väike moment, aga tundub, et midagi katki ei läinud.

Evans on esimeses splitis Rovanperäst 0,5 ja Greensmithist 2,5 sekundit kiirem.

Evans käis katse esimeses kurvis parema tagumise rattaga kraavis täpselt nagu ka hommikusel läbimisel.

Korraldajad on kohe andmas pressikonverentsi. https://twitter.com/Motorsport_LAT/status/1238933051968716800

16. katse on alanud. Greensmith läks rajale.

Kalle Rovanperä kaardilugeja kinnitab infot: https://twitter.com/JonneHalttunen/status/1238930960214888450

Vastus sellele on, et ei tea. Pole öeldud.

Aivo Mihkelson: Kas täna siis läheb viimane katse punktikatsels üle ?

WRC All Live ei tee oma stuudios võimalikust ralli pooleli jätmisest mingit juttugi. Nagu poleks mingit koosolekut toimunudki.

Täispunktid, sest tänasega saab sõidetud 78% rallist.

tjjoons: Kuidas punkte sel juhul jaotatakse? Poolitatakse?

Oleme siis valmis, et kell 22.56 ralliga edasi minna!

Ametlik teadaanne selle kohta pidava tulema Eesti aja järgi kella 23 paiku.

Dirtfish annab teada, et tänased katsed sõidetakse lõpuni ja homme enam rallitegevust ei toimu. Samas rõhutame, et tegu pole ametliku infoga. https://twitter.com/DirtFishRally/status/1238920554163449856

Autod on teel igatahes 16. katse poole. https://twitter.com/Karlip1/status/1238922473904668673

Delfile teadaolevalt katkestatakse Mehhiko ralli täna igal juhul. Tunni aja pärast antakse teada, kas tänased katsed sõidetakse lõpuni või mitte.

Oleme uue info ootuses ja edastame selle teilegi niipea, kui midagi kuuleme. Jaan Martinson hoiab rallipargis kõrvad-silmad lahti, jälgime sotsiaalmeediat.

Jaan: Eestlased Mehhikost rallilt tahavad teada, et millisele aadressile pilte võib saata. Äkki kordate siin blogis aadressi üle.

POMMUUDIS: Tiimid peavad hetkel koosolekut, arutamaks, kas jätta Mehhiko ralli siinkohal katki, et inimesed saaksid turvaliselt oma kodumaale pöörduda. Kuna otsust veel ei ole, valmistuvad sõitjad ja mehaanikud pärastlõunasteks katseteks, nagu poleks midagi juhtunud. Delfile kinnitas infot Hyundai pressiesindaja.

MM-i punktiseis, kui praegu peaks ralli lõppema: 1. Ogier 622. Evans 543. Neuville 424. Rovanperä 405. Tänak 356. Suninen 297. Lappi 248. Katsuta 8

Sebastien Ogier: "Esimene katse oli väga hea. Ma ei oodanud, et nii palju Tänakut edestan (8,2 sek). Tundsin autos olevat vähem võimu kui eile, aga seda aega oli hea näha. Edasi hakkasin rohkem olukorda kontrollima, eriti viimasel katsel, kus oli teel palju kive. Üritasin neid vötida, aga kõiki ei suutnud, mõnele sõitsin auto tagumise osaga otsa ja sellest hetkest võtsin ma juba kergemalt, sest kartsin rehvi purunemist. Neist kividest võib kõike oodata. Jätkame samal kiirusel ja üritame seda vahet kontrollida."

Teemu Suninen: "Esimene katse oli väga hea, kuigi olid mõned kohad, kus ma võinuks rohkem sekundeid võita. Ülejäänud katsetel kaotasime rohkem aega kiiretel lõikudel. Peame keskenduma ja leidma need võtmed, mis meil poodiumil aitaksid püsida. Tänak tuleb lähemale ja sõidab hästi. Peame laksma tal oma sõitu teha ja keskenduma enda esitusele, mitte üle sõitma. Hea on olla tagasi oma tasemel, kus ma Rootsis polnud. Näis, kuidas hooaeg edasi läheb. Peame seda taset hoidma ja veelgi parandama."

Ott Tänak: "Meil oli täna üsna puhas sõit. Eile surusime rohkem, täna üritasime sõita nii puhtalt kui võimalik, et head tunnet ja kindlust saada. Siiamaani on hästi läinud. Vahe Sunineniga ei ole nii suur, peame üritama teda püüda. Meil on veel üsna palju maad minna, teeolud võivad nüüd juba päris karmid olla. Peame edasi puhtalt sõitma."Küsimusele, kas ta veel võidule ka mõtleb, vastas Tänak: "Ma pakun, et see tüüp (Ogier) ei ole nii rumal. Ta kontrollib olukorda."

Thierry Neuville: "Meil oli elektriline probleem. Sama viga, mis eile. Saime auto uuesti tööle ja oleme siin. Meil oli hea katse. Ilmselgelt oli ka stardikoht parem. Viimane katse oli ka hea, aga sõitsime ristmiku laiaks."Täpsustavale küsimusele, kas see oli kindlasti elektriline probleem, mitte taktikaline käik, vastas Neuville jaatavalt.

Elfyn Evans: "Päeva esimesel katsel ma ei tundnud, et oleks kohutavalt sõitnud. Mõnes kohas oleksin saanud paremini, aga muidu oli hea sõit. Teisel katsel sattusime stardirivis teiseks. See teeb muidugi suure vahe sisse. Paneme edasi. Kõike võib veel juhtuda. Ütlen alati, et pikk tee on veel minna. Meil on sel pärastlõunal veel kõik võimalused olemas."

Üldseis pärast 15. katset:

Ogier kaotab finišis Tänakule 6,1 sekundiga. Ehk ka vanameister tuleb Tänakule selg ees lähemale. "Alguses oli tee peale palju kive. Muretsesime rehvi purunemise pärast, seega võtsime natuke ettevaatlikumalt."

Suninen kaotab finišis Tänakule tervelt 6,8 sekundit! Üldarvestuses nüüd vahe vaid 6,6 sekundit.

Tõnis Orgg: Kurvi lasi ka sellepärast pikaks, et katse lõpus reporterile midagi rääkida oleks! Aga las teevad siis reeglid selliseks, et ei saa "trikitada"

Neuville'i sõiduviga videos: https://twitter.com/LucaPintavalle/status/1238881709493489666

"Teeme muidugi kõik, mis suudan. Rohkem ei saa juurde panna," rääkis Tänak teise koha püüdmisest, mis talle siit jälle lähemale tuleb.

Tänak on finišis parima ajaga 12.25,7, edestades Evansit 2,7 ja Neuville'i 9,8 sekundiga.

Mati: Raivol on õigus. Ja seda on ka Ott mingi aeg öelnud et selline trikitamine on tegelikult ebasportlik.

aaa: Ja tuletame meelde, et seda kõike alustas aastaid tagasi Rootsis ralli suur eeskuju Ogier isiklikult! Niiet, ärge ajage ainult Hyundai kaela kõike. Seda on peale seda Rootsis juhtunut kõik tiimid teinud!

Neuville puikles küsimusest, miks ta eelmise katse starti hiljaks jäi, osavalt kõrvale, rääkides hoopis sellest, miks ta kurvi pikaks lasi. Nägu kavalalt muigel.

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule 0,4 sekundit ja edestab Sunineni 0,6-ga.

Neuville'il koguneb finišis Evansile kaotust 7,1 sekundit. Mitte et see teda väga palju kõigutaks.

Neuville tegi avarii! Keeruline mahasõit peateelt veidi mäest üles kulgevale kõrvalteele, lasi kurvi pikaks. Kaotas sinna mõned sekundid.

Suninen kaotab esimeses splitis Tänakule täpselt sekundiga, teises splitis juba 2,2 sekundiga.

Evans edestab finišis Rovanperät koguni 16,2 sekundiga. "Raske on, kui me stardijärjekorras nii ees oleme, aga anname endast parima," ütles Evans kolmanda koha heitluse kohta Tänakuga.

Sventson: Raivo ära targuta, seda on tehtud algusest peale ja tehakse ka edasi.

Teises splitis edestab Tänak ise Neuville'i 0,2 sekundiga. Rovanperä on finišis ajaga 12.44,6 ehk 2,1 sekundit Greensmithist nobedam. "Oleme nüüd järjekorras teised ja meil on palju puhastamist teha. Võtame rahulikult ja õpime seda puhastamise tööd."

Raivo: See Hyundai trikitamine on ikka väga ebasportlik! Mis rahuldust pakub sel moel parema tulemuse saamine? Et küll ma olen ikka kõva mees?

Tänak kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,2 sekundiga.

Greensmith on finišis ajaga 12.46,7. Katse lõpus on üks vägev hüpe, mille inglane üsna ettevaatlikult võttis.

Neuville on esimeses splitis Evansist 0,3 sekundit kiirem.

Teises splitis juhib Evans Rovanperä ees 5,5 ja Greensmithi ees 5,8 sekundiga.

Evans sõidab Rovanperä esimese spliti 2,9 sekundiga üle.

AS: Muidugi usume, et Hyndail oli tehniline probleem :D

Rovanperä edestab esimeses splitis Greensmithi vaid 0,3 sekundiga.

Greensmith läks rajale!

Hyundai tiim on öelnud, et Neuville'il oli eelmise katse eel ülesõidul väike tehniline probleem. Usume?

15. katse algus on edasi lükatud kahe minuti võrra.

Eestlased Mehhikos tervitavad! Head olemist teile sinna, kes teab, millal tagasi saab! Sport@delfi.ee on aadress, kuhu oma pilte saata.

15. katse (21,78 km) algab kell 19.08.

Üldseis pärast 14. katset:

Ogier lõpetab kolmanda ajaga 10.43,0, kaotades Neuville'ile 3,5 ja Tänakule 0,6 sekundiga.

Suninen kaotab finišis Neuville'ile 8,2 sekundit, nagu ka Evans. Kokkuvõttes jääb Tänak soomlasest nüüd maha 13,4 sekundiga.

Tundub, et Tänak võtab natuke ka Ogierilt midagi tagasi, aga imevähe. Teises splitis vaid 0,2 sekundit edu Oti kasuks.

Suninen on Tänakule aega juurde kaotanud. 4,9 sekundit on kolmandas splitis vahe.

Tänak on finišis teise ajaga 10.42,4, kaotades Neuville'ile 2,9 sekundiga. Evansit edestab ta aga 5,3 sekundiga, mis tähendab, et kokkuvõttes kärises Oti ja Elfyni vahe 6,7 sekundile.

Teises splitis kaotab Suninen Tänakule 1,6 ja Neuville'ile 2,7 sekundiga.

Kolmas split: 1. Neuville, 2. Tänak +2,3, 3. Evans +7,4. Taktika töötab.

Neuville on finišis parima ajaga 10.39,5, edestades Evansit 8,2 sekundiga. Kommentaare selle katse lõpust ei tule. Küllap Evansil järgmise katse lõpus midagi öelda on.

Suninen kaotab esimeses splitis Neuville'ile 3,0 ja Tänakule 2,5 sekundiga.

Teises splitis kaotab Tänak Neuville'ile 1,1 sek, aga edestab Evansit 3,5-ga.

Evans on finišis 12,1 sek kiirema ajaga kui Rovanperä. Aeg 10.47,7.

Tänak kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundit. Teises splitis Neuville'i edu Evansi ees 4,6 ja Rovanperä ees 10,6 sekundit.

See tähendab, et Evansil on üks teepuhastaja vähem ja Tänakul poodiumivõimalused suuremad. Muidu pidi Neuville talle teed tegema.

Tim: Kas saaks palun seletust, mis see neuvilli hilisem start tahendab tanaku jaoks?

Neuville edestab esimeses splitis Evansit omakorda 4,1 sekundiga. Greensmith on liikuma saanud. Esimese spliti kaotus on 10 ja pool minutit.

Evans on esimeses splitis Rovanperäst 4 sekundit kiirem.

Neuville läks starti peale Evansit. Hyundai on kõik lubatud vahendid mängu võtnud.

Huvitav, et WRC All Live pole veel läbi hammustanud, miks Neuville stardiga venitab. Kõik ju ammu selge.

Greensmith seisab. Suretas auto välja. Mehed tulevad autost välja ja lükkavad masina tee kõrvale ohutumasse kohta.

kõlkajalg: Huyndai trikitab ilmselt jälle. Neuville õigel ajal ei startinud, teeb seda ilmselt vahetult enne Tänakut.

Greensmith alustaski katset. Mis Neuville'iga juhtus, ei tea.

Katse algus millegipärast viibib. Kaardi järgi on stardis esimesena valmis hoopis Rovanperä. Telepilt istub üldse Greensmithi autos. Kõik peale Rovanperä on katsest mõnevõrra eemal külakeses istumas.

Kõik WRC masinad läksid hommikustele katsetele medium rehvidega. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1238836366210891776

14. katse algab kell 18.01.

Kaupopeep: Suninen vaja kätte saada muidugi,juhuks kui Ogil peaks midagi juhtuma,mitte et seda keegi sooviks,aga küll Ott tallab täna ma usun

Üldseis peale 13. katset:

Tänaku aeg ilmus ka välja. Kaotas Ogierile 8,2 sekundit.

Finišis läheb Ogier Sunineni ette 9,7 sekundiga juhtima, aga Tänaku aeg on ajavõtusüsteemist ikka puudu. "Ausalt öeldes ma ei tunne end hästi. Auto on hea, aga mootoril on vähe võimu. Aga peame rahul olema, sest aeg on hea."

Viimases splitis Ogieri edu Tänaku ees 7,1 sek.

Ogieri neljas split on väga võimas. Seal edestab ta Tänakut 6 sekundiga.

Suninen on Evansist finišis 0,1 sekundit kiirem. Eeldatavasti peaks Tänak siiski katset veel juhtima, aga mis ajaga...?

"Alustasin kindlamalt ja tegin puhta sõidu. I have to keep on going," vastas Tänak küsimusele, kas ta unistab veel TOP2 kohast. Tänaku aega me kahjuks ei tea.

Kolmandas splitis edestab Ogier Tänakut 2,8, Evansit 3,0 ja Sunineni 4,8 sekundiga.

Evans läheb katset juhtima. Aeg 16.54,6 on 7,3 sekundit parem kui Rovanperäl, Neuville kaotab talle 15,6 ja Greensmith 29,9 sek. "Kõik need katsed loevad [võitluses Otiga]. Peame proovima võita aega igalt poolt."

Neljandas splitis edestab Tänak Evansit 0,4 ja Rovanperä 5,8 sekundiga.

Rovanperä läheb katset juhtima (17.01,9), edestades Neuville'i 8,3 ja Greensmithi 22,6 sekundiga. "Olin aeglastes ja keerulistes kohtades liiga ettevaatlik. Aeg ei saa väga hea olema. Meil läheb Tänaku ja Evansiga heitlemine vähemalt hommikul raskeks, sest me puhastame teed."

Ogier edestab teises splitis Tänakut 0,6, Evansit 2,0 ja Sunineni 2,9 sekundiga.

Suninen on teises splitis veidi tempot tõstnud, kaotades seal Tänakule 2,3 sek. Nende vahele mahub veel Evans (+1,4).

Ogier sõidab esimeseks splitis Tänakuga võrdse aja. Samal ajal on Tänaku edu Evansi ees kolmandaks splitiks sulanud 0,2 sekundile. Rovanperä kaotab talle 4,7 sek

Suninen on esimeses splitis Tänakust 2,5 sek aeglasem.

WRC All Live annab teada, et koer, kellele Neuville eile otsa sõitis, on täiesti terve. Selle kohta olevat tõestusmaterjal olemas. Samal ajal on Neuville 13. katse finišis ajaga 17.10,2.

Teises splitis on Tänaku edu Evansi ees 1,4 sekundit. Rovanperä kaotab seal 3,2, Neuville 5,3 ja Greensmith 9,6 sek.

Tänak läheb esimeses splitis 1,9 sekundiga Evansi ette juhtima.

Evans juhib esimeses splitis Rovanperä ees 0,5 sekundiga.

Evans käis kohe pärast starti parema tagumise nurgaga kraavis. https://twitter.com/Karlip1/status/1238844558139691009

Rovanperä edestab esimeses splitis Neuville'i 1,1 sekundiga.

Teises splitis on Neuville'i edu Greensmithi ees juba 4,3.

Päeva esimene split räägib sellest, et Neuville on Greensmithist olnud 1,5 sekundit kiirem.

Huvitavaid autosid renditakse tänapäeval veel Mehhikos.

Aitab nüüd vaidlemisest! Jälgigem parem rallit. Neuville läks just rajale.

Aerodünaamika: Suured aerodünaamika eksperdid. Keegi meist ei tea tegelikult kui palju downforce toodab Toyota ja kui palju Hyundai. See, milline auto välja näeb ei näita kui hästi tema aerodünaamika töötab. Kõik kes natukenegi teavad, kuidas aerodünaamikat arendatakse teavad seda. Ehk jätaks selle Hyundai aero rahule ja keskenduks rallidele.

Rait: Kui tähelepanelikult jälgisid Rootsi ralli punktikatset, siis Ott oli katse algul väga kiire aga lõpu poole andis kõvasti tagasi - taga vasakult oli jälle puhtaks pühkinud plastikust. Küllap oli ka seal kerge sõiduviga. Auto teljevahe on pikem, auto ise on pikem. Usun, et lihtsalt võtab aega veel see harjumine, tihtipeale koguaeg tagumik veidi pikalt yle väliskurvi serva :/:/

SK: Toyota peaks olema lühema teljevahega kui Hyundai ja seal on kõva mõju juhitavusele. Hyundais ei saa Ott soovitud go-Kart feelingut ja nii need jamad tulevad.

Stardijärjekord pandi lukku enne mikihiire katseid, kui Ott oli veel kolmas.

Rein Kullamaa: Kas Ott stardib täna ikka tagant 3- dana , st. peale Evasit,kuigi oli 4s?

Wrc: Hyundail ei ole nii hea aerodünaamika kui Toyotal, sellepärast on need eksimused ka tulnud. Toyota seisab teel lihtsalt paremini.

madis: Üks põhjus võib olla selles, et Hyundai-krüna liigub oluliselt aeglasemalt ja selleks, et sammu pidada, on vaja rohkem vajutada ning riskida kui eelmine hooaeg Toyotaga.

Aga tundub, et ongi rallipark fännidele kinni pandud. https://twitter.com/mpl_ee/status/1238836565721350145

RR: mõtlemapanev asjaolu, et Tänak on sellel hooajal Hyundaiga teinud juba 2 sõiduviga (Monte Carlos ning nüüd Mehhikos). Kas eelmine aasta Toyota roolis mõni suurema ajakaotusega sõiduviga üldse tehti?

DirtFishi andmetel üritasid mõned asjaosalised täna ralli korraldajat sundida hooldusala publiku jaoks sulgema, kuid korraldaja jäi endale kindlaks: meil pole ühtegi positiivset koroonajuhtumit olnud ning selleks pole mingit vajadust, desinfitseerige sissepääsu juures korralikult käsi ja kellegagi ei juhtu mitte midagi! https://www.dirtfish.com/rally/wrc/mexico-defends-continuation-amid-covid-19-fears/

Nii saabus hommikul hooldusalasse ralli liider: https://twitter.com/SebOgier/status/1238829818050949121

Vot nii tehakse ajakirjandust! https://twitter.com/carloszayasf/status/1238639205825359872

